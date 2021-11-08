Gündem Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkanın yerine Erhan Usta getirildi Millet İttifakı FETÖ destekli demişti
POLİTİKA

Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yerine Erhan Usta getirildi: 'Millet İttifakı FETÖ destekli' demişti

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de şehit yakınına ağır bir küfür etmiş, sözleri infiale neden olmuştu. Tepkilerin ardından Türkkan, İYİ Parti lideri Akşener'in talimatıyla istifa etmişti. Bugün olağanüstü toplanan parti grubunda Türkkan'ın istifasıyla boşalan grup başkanvekilliğine Erhan Usta seçildi. Eski MHP'li olan Usta'nın geçmişte verdiği bir röportajında, Millet İttifakı'nı FETÖ'nün desteklediğini söylediği ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Diğer
Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkanın yerine Erhan Usta getirildi: Millet İttifakı FETÖ destekli demişti
Erhan Usta

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl programına katılan isimlerden biri olan İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, burada tepkisini dile getiren şehit ağabeyine ağza alınmayacak küfürler etti. Yaşananların kameralara yansıması, olayı Türkiye'nin gündemine taşıdı.

Akşener talimatı vermişti

Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü olayın ardından Türkkan, Akşener'in talimatıyla istifa ettiğini duyurdu. İYİ Parti grubu bugün olağanüstü toplanarak, Türkkan'ın istifasıyla boşalan grup başkanvekilliğine Erhan Usta'yı seçildi.

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Usta: Millet İttifakı'nı FETÖ destekliyor

Yeni grup başkanvekili eski MHP'li olan Usta'nın geçmişte verdiği bir röportaj akıllarda soru işareti bıraktı. Millet İttifakı'nın FETÖ destekli olduğunu belirten Usta, şu ifadeleri kullanmıştı: "CHP'nin başını çektiği, HDP'nin ve İP'in içinde olduğu bir ittifak var. Bunla bir seçim ittifakı haline dönüşür mü bilmiyorum. Ama kendilerinin de ifade ettiği gibi ilkesel anlamda bir ittifak var. Ve çok acıdır ki bu ittifakı FETÖ destekliyor."

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yerine göreve getirilen Erhan Usta: Millet İttifakını FETÖ destekliyor
OYNAT 00:39
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yerine göreve getirilen Erhan Usta: Millet İttifakını FETÖ destekliyor
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesi ülke gündemine oturdu. İstifa eden Türkkan'ın yerine grup başkanvekilliğine Erhan Usta seçildi. Eski MHP'li olan Usta'nın geçmişte verdiği bir röportajında, Millet İttifakı'nı FETÖ'nün desteklediğini söylediği ortaya çıktı.


Akşener'den ilk açıklama

Öte yandan konuyla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ilk ekz açıklamada bulundu. Akşener şu ifadeleri kullandı: ''Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil. Vatandaşla diyaloglarınızda soğukkanlılığınızı koruyun, öfkenize mağlup olmayın. Gündemi değiştirmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bizi sahadan çekmek istiyorlar. Vatandaşın gündemini konuşmaya devam edeceğiz."

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
OYNAT 00:47
İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.

Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada sinkaflı küfür etti.

Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türrkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

Şehit yakınına küfretmişti: İYİ Partili Lütfü Türkkan istifa etti
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