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Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüdü

Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüdü

12:1614/03/2025, Cuma
IHA
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Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü kutlamalarına katılmak için İstanbul Avcılar'dan üzerinde askeri üniforma ve 2 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla yürüyen Gazi torunu ve Tokat 15'liler Derneği Başkanı Saffet Gümüş (57), 375 kilometre yol kat ederek, 11 gün süren yolculuk sonunda Çanakkale'ye geldi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde şehitler için elinde Türk bayrağı ile Gazi torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, ‘Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşünün bu yıl 7'ncisini, 3 Mart'ta İstanbul Avcılar'dan başladı. Edirne, Tekirdağ, Keşan, Gelibolu üzerinden askeri üniforma ve 2 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla yürüyen Saffet Gümüş, bugün Çanakkale kent merkezine ulaştı. Gümüş elinde Türk bayrağı ile Truva Atı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

'Çanakkale Türkiye'nin kurtuluşu, İslam'ın doğuşudur'

‘Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşünün bu yıl 7'ncisini gerçekleştirdiğini belirten Tokat 15'liler Derneği Başkanı Saffet Gümüş, "İstanbul'dan çıkıp, elimde Türk bayrağı ile ‘Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşümüzün 7'ncisini tamamladım. 375 kilometre, 555 bin adım atarak Çanakkale'ye geldim. Bu yol uzun bir yol. Bundan 110 yıl önce atalarımız Tokat ve Türkiye'nin çeşitli illerinden Çanakkale'ye geldiler. Onların geliş sebebi vatan, bayrak, namus, Kur'an, İslam'dı. Çanakkale, Türkiye'nin varoluşu, Türkiye'nin kurtuluşu, İslam'ın doğuşudur diyorum" dedi.



#Çanakkale
#Şehit
#Çanakkale Şehitleri Anıtı

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