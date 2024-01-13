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Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından vurulan hedeflerde 36 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından hava harekatları ve kara ateş destek vasıtalarıyla vurulan hedeflerde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 36'ya yükseldi.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
14:10 - 13/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 18:09 - 13/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
MSB, hedeflerin vurulma anına ilişkin görüntüleri paylaştı.
MSB, hedeflerin vurulma anına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "
Kahraman silah arkadaşlarımızı şehit verdiğimiz Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki saldırının ardından Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekâtlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarımızla da etkili şekilde vuruldu.
" denildi.
Açıklamada, Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının ilk belirlemelere göre 23'e çıktığı belirtildi.

Öldürülen terörist sayısı 36'ya yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisinde güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığından yapılan açıklamada,
hain saldırı sonrası başlatılan operasyonlarda Irak’ın kuzeyinde 36 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
#MSB
#Pençe-Kilit Harekatı
#PKK
16 saat önce
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