Şehitlerin intikamı alınıyor: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi

Türkiye iki günde verdiği 12 şehidinin acısını yaşarken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da alınan anlamlı bir kararı duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erbaş, 24 Aralık Pazar günü sabah namazı buluşmalarında vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçiklerimiz ve tüm şehitlerimiz için bütün camilerimizde dua edileceğini açıkladı.