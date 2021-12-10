Gündem Şehitlerin kanı yerde kalmadı 20 terörist öldürüldü
ANKARA

Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 20 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üç askerin şehit olduğu saldırının ardından düzenlenen operasyonlarda, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 20 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 20 terörist öldürüldü
Arşiv

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde, teröristlerin saldırısı sonucunda üç askerimiz şehit oldu, yedi asker ise yaralandı.

Saldırı sonrası hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 20 terörist öldürüldü
GÜNDEM
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 20 terörist öldürüldü

20 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bölgede yürütülen operasyonlara ilişkin TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Avaşin Basyan bölgesinde üç askerin şehit olduğu saldırının ardından düzenlenen operasyonda saldırıyı yapanlar dahil toplam 20 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'ya veda
FOTOĞRAF 16
Title
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı’nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Hakkari’den hava yoluyla Edremit’e buradan da Zeytinli Mahallesi’ndeki baba evine getirildi.
Title
Bu sırada şehidin annesi Nihal ve eşi Anna Sarı gözyaşlarına boğuldu.
Title
Ardından şehidin naaşı mahalle meydanındaki tören alanına getirildi.
Title
Helallik alınmasının ardından Balıkesir İl Müftüsü Celal Sürgeç sağanak yağış altında cenaze namazını kıldırdı.
Title
Namazın ardından şehidin naaşı mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Title
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı, dün Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olmuş, gerçekleştirilen hava harekatıyla da 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.<br><br>
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'ya veda
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit düşen 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı, memleketi Balıkesir'in Edremit ilçesinde Zeytinli Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Sarı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Hakkari'den hava yoluyla Edremit'e getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden Dolmabahçe şehitleri paylaşımı: Şehit Tim 47 burada
OYNAT 03:01
Emniyet Genel Müdürlüğünden Dolmabahçe şehitleri paylaşımı: Şehit Tim 47 burada
Emniyet Genel Müdürlüğü, Dolmabahçe şehitlerini unutmadı. Resmi sosyal medya hesaplarından Dolmabahçe şehitleri için hazırlanan videolu paylaşım izleyenleri duygulandırdı. Paylaşımda, 'Unutmadık, unutmayacağız... Şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.' ifadelerine yer verildi.

10 Aralık 2016'da Süper Lig'de Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan maçın bitiminde, saat 22.29'da bölgedeki çevik kuvvet polislerini hedef alan iki ayrı terör saldırısı düzenlenmişti.

İlk saldırı 'Beleştepe' olarak isimlendirilen yerde, seyir halindeki bomba yüklü bir aracın patlaması şeklinde gerçekleşirken, ikinci saldırı ise 45 saniye sonra Maçka Parkı'nda yine polislerin bulunduğu bölgede durdurulmak istenen bir teröristin kendisini patlatması sonucu meydana gelmişti.

Terör saldırısının ardından Meclis-i Mebusan ile Dolmabahçe caddeleri bir süre trafiğe kapatılmış ve çevrede şüphelenilen paketler, olay yerine çağrılan bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde imha edilmişti. Yaşanan hain saldırının ardından ülke genelinde bir günlük ulusal yas ilan edilmişti. Geçtiğimiz ay ise alçak saldırıda patlayıcıları taşıyan terörist Diyarbakır polisi tarafından yapılan titiz çalışma sonucu Mardin'in Nusaybin ilçesinde yakalanarak, cezaevine gönderildi.

İzmirde değişmeyen manzara

İzmir'de değişmeyen manzara

​Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.
İstanbulda feci kaza

İstanbul'da feci kaza

​Babasının ekmek teknesi mezar oldu.
Kırmızı yosunlar her yeri kızıla bürüdü

​Tüketici dernekleri stokçuluğa karşı fiyat etiketli ambalaj uygulamasını öneriyor.

​İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Türkiye'ye sipariş yağıyor.

SP'den ​Türkiye açıklaması: Büyüme tahminini % 8,6'dan % 9,8'e yükseltti.

​Meclis'e sunulacak yeni yargı paketinde “kadına şiddet” konusu da yer alacak.

BM, kaliteli kriminal inceleme faaliyetleri için Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam düşmanlığıyla mücadeleye dikkat çekti.

​Donald Trump eski dostuna ateş püskürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.