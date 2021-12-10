Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde, teröristlerin saldırısı sonucunda üç askerimiz şehit oldu, yedi asker ise yaralandı.
Saldırı sonrası hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi.
GÜNDEM
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 20 terörist öldürüldü
20 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Bölgede yürütülen operasyonlara ilişkin TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,
"Avaşin Basyan bölgesinde üç askerin şehit olduğu saldırının ardından düzenlenen operasyonda saldırıyı yapanlar dahil toplam 20 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı’nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Hakkari’den hava yoluyla Edremit’e buradan da Zeytinli Mahallesi’ndeki baba evine getirildi.
Bu sırada şehidin annesi Nihal ve eşi Anna Sarı gözyaşlarına boğuldu.
Ardından şehidin naaşı mahalle meydanındaki tören alanına getirildi.
Helallik alınmasının ardından Balıkesir İl Müftüsü Celal Sürgeç sağanak yağış altında cenaze namazını kıldırdı.
Namazın ardından şehidin naaşı mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı, dün Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olmuş, gerçekleştirilen hava harekatıyla da 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.<br><br>
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'ya veda
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit düşen 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı, memleketi Balıkesir'in Edremit ilçesinde Zeytinli Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Sarı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Hakkari'den hava yoluyla Edremit'e getirildi.
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Emniyet Genel Müdürlüğünden Dolmabahçe şehitleri paylaşımı: Şehit Tim 47 burada
Emniyet Genel Müdürlüğü, Dolmabahçe şehitlerini unutmadı. Resmi sosyal medya hesaplarından Dolmabahçe şehitleri için hazırlanan videolu paylaşım izleyenleri duygulandırdı. Paylaşımda, 'Unutmadık, unutmayacağız... Şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.' ifadelerine yer verildi.
10 Aralık 2016'da Süper Lig'de Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan maçın bitiminde, saat 22.29'da bölgedeki çevik kuvvet polislerini hedef alan iki ayrı terör saldırısı düzenlenmişti. İlk saldırı 'Beleştepe' olarak isimlendirilen yerde, seyir halindeki bomba yüklü bir aracın patlaması şeklinde gerçekleşirken, ikinci saldırı ise 45 saniye sonra Maçka Parkı'nda yine polislerin bulunduğu bölgede durdurulmak istenen bir teröristin kendisini patlatması sonucu meydana gelmişti. Terör saldırısının ardından Meclis-i Mebusan ile Dolmabahçe caddeleri bir süre trafiğe kapatılmış ve çevrede şüphelenilen paketler, olay yerine çağrılan bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde imha edilmişti. Yaşanan hain saldırının ardından ülke genelinde bir günlük ulusal yas ilan edilmişti. Geçtiğimiz ay ise alçak saldırıda patlayıcıları taşıyan terörist Diyarbakır polisi tarafından yapılan titiz çalışma sonucu Mardin'in Nusaybin ilçesinde yakalanarak, cezaevine gönderildi.