Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 20 terörist öldürüldü

Emniyet Genel Müdürlüğünden Dolmabahçe şehitleri paylaşımı: Şehit Tim 47 burada

Emniyet Genel Müdürlüğü, Dolmabahçe şehitlerini unutmadı. Resmi sosyal medya hesaplarından Dolmabahçe şehitleri için hazırlanan videolu paylaşım izleyenleri duygulandırdı. Paylaşımda, 'Unutmadık, unutmayacağız... Şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.' ifadelerine yer verildi.



10 Aralık 2016'da Süper Lig'de Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan maçın bitiminde, saat 22.29'da bölgedeki çevik kuvvet polislerini hedef alan iki ayrı terör saldırısı düzenlenmişti.



İlk saldırı 'Beleştepe' olarak isimlendirilen yerde, seyir halindeki bomba yüklü bir aracın patlaması şeklinde gerçekleşirken, ikinci saldırı ise 45 saniye sonra Maçka Parkı'nda yine polislerin bulunduğu bölgede durdurulmak istenen bir teröristin kendisini patlatması sonucu meydana gelmişti.



Terör saldırısının ardından Meclis-i Mebusan ile Dolmabahçe caddeleri bir süre trafiğe kapatılmış ve çevrede şüphelenilen paketler, olay yerine çağrılan bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde imha edilmişti. Yaşanan hain saldırının ardından ülke genelinde bir günlük ulusal yas ilan edilmişti. Geçtiğimiz ay ise alçak saldırıda patlayıcıları taşıyan terörist Diyarbakır polisi tarafından yapılan titiz çalışma sonucu Mardin'in Nusaybin ilçesinde yakalanarak, cezaevine gönderildi.

