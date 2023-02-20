Şehrin görüntüsü değişti: 118 bin bina ağır hasarlı

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Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Hatay’ı da yıktı. Kent merkezinin önceki yıllarda çekilen fotoğrafları ile deprem sonrasında aynı açılardan çekilen fotoğraflar, yıkımın boyutunu gösteriyor. İşte asrın felaketini yaşayan Hatay.
Deprem bölgelerindeki 830 bin 783 binada hasar tespit çalışması tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 118 bin binadaki 412 bin bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu belirtildi. 24 bin 464 binadaki 133 bin 575 bağımsız birimin orta hasarlı, 205 bin 86 binadaki 1 milyon 91 bin 720 bağımsız birimin az hasarlı, 407 bin 786 binadaki 1 milyon 409 bin 654 bağımsız birimin hasarsız olduğu tespit edildi. 87 bin 653 binadaki 254 bin 111 bağımsız birime girilemediği için henüz tespit yapılamadı. Adana’da 1715, Adıyaman’da 44 bin 817, Diyarbakır’da 8 bin 284, Elazığ’da 5 bin 193, Gaziantep’te 37 bin, Kahramanmaraş’ta 84 bin 59, Malatya’da 62 bin 547, Hatay’da 123 bin 349, Kilis’te 1921, Osmaniye’de 12 bin 505, Şanlıurfa’da ise 3 bin 535 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.
Deprem bölgesinde kalıcı konutların inşasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen illere günübirlik yaptığı ziyaretlerde koordinasyon toplantıları düzenledi. Gaziantep’teki toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, deprem bölgesinde yeni konutların zemin artı 3-4 katı geçmeyeceğini, yöresel kültürel ihtiyaçlara göre, ovalardan dağlara doğru sağlam zeminlerde yapılacağını bildirdi.
Kurum şöyle konuştu: Ülkemizde söz sahibi olan bilim insanlarıyla, akademisyenlerimizle bir araya geleceğiz. Zeminlerimizi, alanlarımızı ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Tek hedefimiz bundan sonraki süreçte konut sürecini en doğru yerde, en hızlı şekilde yapmak üzere çalışmaları yürütmektir. Konteyner kentlerimizi kuruyoruz 4 bin 500 konteynerin kurulumuna Gaziantep’te başlanmıştır. Yarın itibarıyla konteyner kentlerimize vatandaşlarımızı almaya başlıyoruz. Tüm Türkiye’den gelen kardeşlerimizle birlikte yapıyoruz. Devletimizin eli son ana kadar afet bölgesinden çekilmeyecektir.
Hatay Antakya’ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde hasar tespit çalışmaları sona erdi. Mahallede yalnızca 2 bina hasar almadı. Hasar almayan binalardan biri Çelik Apartmanı. O bina havadan görüntülendi. Binanın 11 yıl önce Selma Çelik tarafından özel mühendislere yaptırıldığı öğrenildi.
Depremde Gaziantep’in Nurdağı ilçesi enkaz yığınına döndü. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı ilçede enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Çekilen fotoğraflar depremin acı izlerini gözler önüne seriyor. Duvarları yıkılan evlerin içi sokaktan görülebiliyor.