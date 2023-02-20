Şehrin görüntüsü değişti: 118 bin bina ağır hasarlı

Deprem bölgelerindeki 830 bin 783 binada hasar tespit çalışması tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 118 bin binadaki 412 bin bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu belirtildi. 24 bin 464 binadaki 133 bin 575 bağımsız birimin orta hasarlı, 205 bin 86 binadaki 1 milyon 91 bin 720 bağımsız birimin az hasarlı, 407 bin 786 binadaki 1 milyon 409 bin 654 bağımsız birimin hasarsız olduğu tespit edildi. 87 bin 653 binadaki 254 bin 111 bağımsız birime girilemediği için henüz tespit yapılamadı. Adana’da 1715, Adıyaman’da 44 bin 817, Diyarbakır’da 8 bin 284, Elazığ’da 5 bin 193, Gaziantep’te 37 bin, Kahramanmaraş’ta 84 bin 59, Malatya’da 62 bin 547, Hatay’da 123 bin 349, Kilis’te 1921, Osmaniye’de 12 bin 505, Şanlıurfa’da ise 3 bin 535 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.