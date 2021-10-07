Sekiz askerimizin kanı yerde kalmadı: Dağlıca'nın faili Gara'da vuruldu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Dağlıca saldırısına katılan teröristi Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi. MİT, 2012’de Hakkari Dağlıca’da gerçekleştirilen ve 8 askerin şehit edildiği saldırıya katılanlar arasında yer alan PKK’lı terörist Özcan Yıldız’ı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak’ın kuzeyindeki Gara’da terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Terörist Özcan Yıldız

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8 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIDA YER ALMIŞTI

Operasyonda, 2012’de Hakkari Dağlıca’da gerçekleştirilen ve 8 askerin şehit olduğu saldırıya katılanlar arasında yer alan “Doktor Rodi” kod adlı Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi. Terör örgütüne 1999’da katılan terörist Özcan Yıldız’ın, uzun yıllar yurt içinde çok sayıda kanlı eyleme katıldığı ve 2013’te Irak’ın kuzeyine kaçarak Kandil, Zap, Avaşin ve Sincar gibi bölgelerde sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü belirlendi.

GEÇEN YIL GARA’YA GEÇMİŞ

MİT tarafından uzun süre takip edilen terörist Yıldız’ın geçen yıl örgüt mensuplarının tedavisini gerçekleştirmek amacıyla Gara bölgesinde görevlendirildiği tespit edildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde 4 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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4 TERÖRİST ETKİSİZ, 8’İ TESLİM OLDU

Bölgede dün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu. Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, teröristlere ağır darbe indirilmeye devam edildiği belirtildi. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde 4 PKK’lı teröristin daha topçu atışlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, böylelikle bölgede bugün etkisiz hale getirilen örgüt mensubu sayısının 8 olduğu duyuruldu.

Şehit Umut Bulut’un annesi Gülbahar Çayıroğlu,

Sevinç gözyaşı döktü

2012’de Dağlıca’da şehit edilen 8 askerden biri olan Samsunlu Umut Bulut’un ailesi haberi alınca mutluluk gözyaşı döktü. Şehidin annesi Gülbahar Çayıroğlu (64), “Çok mutluyum, çok seviniyorum. Allah razı olsun devletimizden. Kanı yerde kalmayacağını biliyordum” dedi. Giresunlu Piyade Er Yaşar Doymuş’un ailesi de haberi alır almaz şehidin mezarını ziyaret etti. Şehidin kardeşi Muhittin Doymuş, “Teröristin etkisiz hale getirilmesiyle de acımız biraz daha azaldı” dedi.