Gündem Selahaddin Gülenin ifadesi Amcam Fetullah Gülen FETÖ lideridir
POLİTİKA

Selahaddin Gülen'in ifadesi: Amcam Fetullah Gülen FETÖ lideridir

MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi paylaşıldı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirten Gülen, "İçindeyken fark edemedim ama anlıyorum ki amcam terör örgütünün lideridir. Mahrem imamlık yaptım, Bylock kullandım" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Selahaddin Gülenin ifadesi: Amcam Fetullah Gülen FETÖ lideridir
Selahaddin Gülen

FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Sorgusunun ardından dün tutuklanmıştı

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen Gülen, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince dün tutuklanmıştı.

Onlarca mahrem imamın bilgilerini verdi

Gülen, örgütle ilgili onlarca mahrem imamın ismini, örgütteki görevini ve eylemlerini tüm ayrıntılarıyla anlattı. Örgüt mahrem yapılanmasının şemasını çizdiren Selahaddin Gülen, örgütün aile toplantılarına katıldığını, Gülen ailesinden sorumlu imam N.Y.'nin aile kampları organize ettiğini bu toplantılarda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in sözlerinin aktarılarak sohbet yapıldığını anlattı. Selahaddin Gülen, bu toplantıların örgüte eleman kazandırmak için düzenlendiğini söyledi.

Enes Kanter de oradaydı

2014 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra Amerika'ya amcası Fetullah Gülen'i ziyarete gittiğini anlatan Gülen, “Burada yaklaşık 1 ay kadar kaldım. Bu dönemde hatırladığım Selam-2 filmi için amcam Fetullah Gülen'in yanına filmin yapımcısı ve yönetmeni H.Ö. ve H.A. gelmişti. Film hakkında amcam Fetullah Gülen'e nasıl olduğunu sormuşlardı.

Amcam da filmin güzel olduğunu ve hayırlı olmasını söyledi. Aynı gün Enes Kanter de oradaydı. Ben amcam ile özel bir görüşmem olmadı. Genellikle Cuma ve Pazar günleri Bamteli programı için sohbet yapardı. Ben bir ay kadar kaldıktan sonra Türkiye'ye geldim" dedi.

  • 2015 yılı Kasım ayında Amerika'ya gittiğini 'green kart' alıp Amerikan vatandaşlığı almak istediğini söyleyen Gülen'in, “Bu süreçte amcam Fetullah Gülen'in yanına ara sıra gidip geliyordum. Bu dönemde bir gittiğimde Hakan Şükür, Ekrem Dumanlı, Abdulhamit Bilici, Metin Yıkar, Ahmet Kirmiç isimli şahısları amcam Fetullah Gülen'in yanında görmüştüm" ifadesini kullandığı kaydedildi.

"15 Temmuz sonrası amcam Gülen'in yanına dışarıdan kimse alınmadı"

2016 Temmuz ayında darbe girişimi sonrasında Pensilvanya'da örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yanına kimsenin alınmadığını anlatan Selahaddin Gülen'in şunları söylediği kaydedildi:

Amcamın yanına dışarıdan hiçbir ziyaretçi alınmadı. Bu dönemde sadece mollalar, istişare heyeti ve Alp Aslandoğan vardı. 2016 Eylül ayına kadar kimse giremedi. Daha sonra gittiğimizde 15 Temmuz ile alakalı olarak verilen kararlar; 'Örgüt içerisinde gelen tüm misafirlere Adil Öksüz'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile anlaştığını bize tuzak kurulduğunu, bu darbe girişimi ile alakalarının olmadığını söylüyorlardı.

"Pensilvanya'daki kampı Amerikan şirketi koruyor"

  • Ayrıca cemaatin tabanına kadar bu bilginin bu şekilde lanse edilmesi istenildi. Güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkartılarak kampın etrafına özel güvenlikler tutuldu. Kamp içerisinde gece görüşlü ve sensörlü kameralar ile donatıldı. 2016 Kasım ayında amcam Fetullah Gülen'in bir sohbeti öncesinde koridorda beklerken gelen misafirden ismini bilmediğim bir şahıs, Ali U.'nun yanına gelererek 'Benim Türkiye'de bir yakınım var, bunun durumunu öğrenmemiz gerekiyor, UYAP veya pasaportunda bir sorun olup olmadığını bilmemiz gerekiyor, çünkü bu kişiyi buraya getirmek istiyoruz' şeklinde bir istekte bulundu.

Ali U. 'hemen halledelim' diyerek Abdullah Bey diye hitap ettiği ismini Zeki olarak bildiğim şahsı yanına çağırdı. Burada kendisine bu bilgileri verdikten sonra Abdullah amcamın katında bulunan odasına gitti. Bir müddet sonra geri geldi ve bu şahıs hakkındaki durumu anlatmıştı. Buradaki Abdullah Z., Türkiye ile bağlantıyı sağlayan, oradaki örgüt mensuplarının hukuki durumlarını öğrenen kişiydi. Bu şahıs her gün Türkiye'de örgüte yapılan operasyonları ve hukuki gelişmeleri rapor haline getirip heyete sunan kişi olduğunu öğrenmiştim.

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı
GÜNDEM
FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı

FETÖ üyesi Selahaddin Gülen MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi
GÜNDEM
FETÖ üyesi Selahaddin Gülen MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Abone Ol Google News
10 Haziranda başlıyor

10 Haziran'da başlıyor

Türkiye ve Rusya için seyahat kararı.
Emekli maaşını 5e katladı

Emekli maaşını 5'e katladı

Hobi olarak başladı hayatı değişti.
Amcam Gülen terör örgütü lideridir

​FETÖ elebaşının yeğeni itirafçı olmak istedi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 millet bahçesinin açılışını gerçekleştiriyor.

Bir köye terör saldırısı: En az 100 sivil hayatını kaybetti

Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

​Lüksün merkezi Nişantaşı'nda

​Koronaya yakalanan 8 yaşındaki Toprak'tan acı haber geldi

​2035'e kadar tüm gaz ihtiyacımızı karşılayacak

İstanbul'da uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı açıklandı.
Kargalarda görüldü

Kargalarda görüldü

İstanbul'da Batı Nil Virüsü endişesi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.