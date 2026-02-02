Yeni Şafak
Selahaddin’in Fatih’in ve Eyüp Sultan’ın torunuyuz

04:002/02/2026, Pazartesi
G: 2/02/2026, Pazartesi
Selçuk Bayraktar.
Selçuk Bayraktar, PD’ye verdiği röportajda kendini “Türk Müslüman Selçuk Bayraktar. Bu ülkenin evladı” olarak tanımladığını söyledi. Bayraktar bu sözlerini ise şu şekilde açıkladı: “Biz etnik olarak bir millet değiliz. Selahaddin Eyyubi’nin de torunuyuz, Fatih Sultan Mehmet’in de Eyüp Sultan’ın da...”

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, verdiği röportajda kendini “Türk Müslüman Selçuk Bayraktar. Bu ülkenin evladı” olarak tanımladığını söyledi.

Patronlar Dünyası (PD) Genel Yayın Yönetmeni Toygun Atilla’ya konuşan Bayraktar çocukluğu, havacılığa tutkusu ve hayata bakışıyla ilgili açıklamalar yaptı.

10 YAŞINDA KAPTAN GİBİYDİM

Bayraktar, çocukluğunun Sarıyer’in Garipçe köyünde geçtiğini anlattı. Balıkçı bir dedenin torunu olan Bayraktar’ın ilk balık tutma macerası 6 yaşındayken başlıyor. Öğrenme serüveni ise teknenin motoruna bakım yapmak, tamir, sintine temizlemek ve aileyi tekneyle gezdirmekle başlamış. Bayraktar, “10 yaşındayken kaptan gibiydim” diyor.

GARİPÇE SON İSTİRAHATGÂH YERİ

“Çok mütedeyyin” olarak nitelendirdiği Garipçe ile kopmayan bir bağı olan Bayraktar’ın, aile mezarları ve rahmetli babası Özdemir Bayraktar’ın kabri orada. Bayraktar, Garipçe’yi kendisinin de “son istirahatgâh yeri” olarak anıyor.

Selçuk Bayraktar, kendisini derslere çalıştıran annesi sayesinde Robert Kolej’e giriyor. Ancak daha okula başlamadan babası Özdemir Bayraktar, Robert Kolej’in misyoner köklerini hatırlatıp, “Burası Batı’nın Amerika’nın devşirme mektebi gibi bir yer” diyerek dikkatli olmasını istiyor.

HÂLÂ LAZ UŞAĞIYIM

Bayraktar, gülerek sözlerini şöyle sürdürüyor: “Robert Kolej’de de MIT’de de (Massachusetts Institute of Technology) okudum Ama hâlâ laz uşağı olarak duruyorum. Allah’tan anacığım Kastamonulu. Ya her ikisi de Trabzonlu olsaydı…”

BU ÜLKENİN EVLADI

“Kendinizi nasıl tanımlarsınız?” sorusuna ise Bayraktar, şu cevabı verdi: “Türk Müslüman Selçuk Bayraktar diye tanımlarım. Bu ülkenin evladı. Biz etnik olarak bir millet değiliz. Selahaddin Eyyubi’nin de torunuyuz, Fatih Sultan Mehmet’in de, Eyüp Sultan’ın da...”




