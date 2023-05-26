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Selahattin Demirtaş'tan Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu'na destek: Bu işin üçüncü turu yok

Yedili Koalisyon’un cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ırkçı politikalar yürüten Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile anlaşmaya vardı. Özdağ ile el sıkışan Kılıçdaroğlu HDP'lilerin tepkisini alsa da kendisine en büyük destek yine Selahattin Demirtaş’tan destek geldi. Demirtaş, korku saldığı paylaşımında Kılıçdaroğlu seçilmezse ‘felaket’ olacağını söyleyerek ‘Üçüncü tur yok, sandığa gidin’ çağrısında bulundu. Demirtaş’ın Tweet’inin altına çok sayıda kişi tarafından Kılıçdaroğlu ile mutabakat imzalayan Özdağ’ın HDP’lileri ‘terörist’ olarak nitelendirdiği ifadeleri paylaşıldı.

12:04 . 26/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Selahattin Demirtaş'tan Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu'na destek: Bu işin üçüncü turu yok

Selahattin Demirtaş'tan Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu'na destek: Bu işin üçüncü turu yok

28 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala siyasette tansiyon düşmüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararının ardından sığınmacı karşıtı politikalar yürüten Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı.






Özdağ’ın Kılıçdaroğlu’na destek açıklamasının ardından aralarında mutabakat imzalanması HDP destekçisi; politikacılar, sanatçılar, gazeteciler ve yazarlar tarafından tepki ile karşılandı. HDP’li siyasetçi Ufuk Uras, Kılıçdaroğlu’nun Özdağ ile anlaşmasını ‘tarihi bir intihar’ olarak ifade etti.



Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na her gün ayrı bir destek


HDP’lilerden Kılıçdaroğlu’na bir bir tepki gelirken, üç ayrı terör suçundan ceza alan Selahattin Demirtaş Kılıçdaroğlu’na destek çağrılarına bir yenisini daha ekledi.


Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara korku saldığı Tweet’inde ikinci turdan sonra ‘Üçüncü turun olmadığını Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı yapılması’ gerektiğini söyledi.



Güney Doğu bölgesinde gittikleri mitinglerde HDP bayrakları ile karşılanan Yedili Koalisyon’un siyasetçileri, PKK’nın siyasi kolu HDP ile anlaşma yapmadıklarını ileri sürse de Demirtaş’tan Kılıçdaroğlu’na hemen her gün ayrı bir destek mesajı geliyor. Demirtaş son paylaşımında Kılıçdaroğlu’nun elinde bir gülün olduğu fotoğrafını yayınladı.


Demirtaş’ın Tweet’inin altına çok sayıda Twitter kullanıcısının Özdağ’ın HDP’lileri ‘terörist’ olarak nitelendirdiği videoları paylaşıldı.


#Selahattin Demirtaş
#Kemal Kılıçdaroğlu
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