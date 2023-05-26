Selahattin Demirtaş'tan Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu'na destek: Bu işin üçüncü turu yok

Kandil'in partisi HDP'nin çağrısına Şivan Perver de destek verdi. Perwer, Kürdistan hayalini gerçekleştirmek için Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması gerektiğini vurguladı. Kürtlerin, ulusal bir temelde bir araya gelmesinin önemli olduğuna işaret eden Perver, "Kürtleri yok edemezler, alt edemezler. Mümkün değil. Kürt halkı artık uyanmıştır. Sadece uyanma ile değil, hareket haline de gelmelidir. Kürt halkı birleşmeli, kaynaşmalı ve büyük bir hareket haline gelmelidir. Bizim liderlerimiz, değerli insanlarımız halen hapiste" diye konuştu.