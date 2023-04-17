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Selçuk Bayraktar TCG Anadolu'dan paylaştı: Kızılelma ve Bayraktar TB3 güvertede

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, artık Türk donanmasının hizmetinde. BAYKAR Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından TCG Anadolu'nun güvertesindeki KIZILELMA ve Bayraktar TB3'ün fotoğraflarını paylaştı.

09:55 . 17/04/2023 Pazartesi
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Tüm dünyayı ayağa kaldırdı

Tüm dünyayı ayağa kaldırdı

TCG Anadolu, bugün İstanbul'da halkın ziyaretine açılacak. BAYKAR Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından TCG Anadolu'nun güvertesindeki KIZILELMA ve Bayraktar TB3'ün fotoğraflarını paylaştı.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle artık Türk donanmasının hizmetinde.

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi, 17-23 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul'da halkın ziyaretine açılacak.

Sarayburnu Limanı'nda demirleyen olan gemi aşağıda belirtilen tarih ve saat aralığında ziyaret edilebilecek.

İşte TCG Anadolu gemisini ziyaret edilebilecek günler:
  • 17 Nisan saat 13.00-18.00
  • 18 Nisan saat 10.00-18.00
  • 19 Nisan saat 10.00-18.00
  • 21 Nisan saat 10.00-18.00
  • 22 Nisan saat 10.00-18.00
  • 23 Nisan saat 10.00-18.00

BAYKAR Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, ziyarete açılacak TCG Anadolu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bayraktar, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ayasofya'nın kapısında ilk nöbetinde; Sultan Ahmet'e, Süleymaniye'ye, Topkapı Sarayı'na ve Galata Kulesi'ne selam duran ülkemizin ilk uçak/SİHA gemisi TCG-Anadolu'nun güvertesinde; Bayraktar KIZILELMA ve BayraktarTB3'ü milletimizle buluşmaya hazırladık."



TCG Anadolu Sarayburnu'na yanaştı: Vatandaşların ziyaretine açılacak
TCG Anadolu Sarayburnu'na yanaştı: Vatandaşların ziyaretine açılacak

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu'na yanaştı. TCG Anadolu'nun İstanbul Boğazı'ndan geçtiği anlar dron ile görüntülendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Türkiye’nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Tuzla’da düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmişti. Sarayburnu'na gitmek üzere yola çıkan gemi, bugün İstanbul Boğazı'ndan geçti. TCG Anadolu giriş yaptığı sırada boğaz gemi trafiğine kapatıldı. Devasa geminin geçişi sırasında 3 römorkör ile sahil güvenlik botu da gemiye eşlik etti. Öte yandan geminin üzerinde tam donanımlı bulunan silahlar ile hazır olan askerler de dikkat çekti. Yaklaşık 1 saat süren boğaz geçişinin ardından gemi Sarayburnu limanına yanaştı. O anlar dron ile görüntülendi. Vatandaşların ziyaretine açılacak Sarayburnu Limanı’nda demirleyen devasa gemi, 17 Nisan tarihinde 13.00 ile 18.00 saatleri arasında, 18-23 Nisan 10.00 ile 18.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak.


#Selçuk Bayraktar
#TCG Anadolu
#SİHA
#güverte
1 saat önce
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