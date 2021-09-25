Hoca'ya saygı

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar, TEKNOFEST’e Türkiye’de ve Türk dünyasında bilimi ve teknolojiyi teşvik etmek için geldiğini ve gördüğü manzaranın kendisini gururlandırdığını belirterek, “Memleket sevgisini unutmayın. Memleket sevgisi olmadan bir şey yapılmaz.” dedi. Sancar, TEKNOFEST’e katılarak TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile etkinlik alanını gezdi. Gençlerle hatıra fotoğrafı çektiren Sancar’a katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

TEKNOLOJİYİ TEŞVİK ETMEK İÇİN GELDİM

Sancar, ziyaretinin ardından yaptığı konuşmada, “Buraya Türkiye’de ve Türk dünyasında bilimi ve teknolojiyi teşvik etmek için geldim.” diye konuştu. “Geleceğin Nobel’inin yolu TEKNOFEST’ten geçiyor mu?” sorusuna karşılık Sancar, “Gelecek Nobel’ler buradan çıkabilir. Tekrar söylüyorum, Nobel için araştırma ve teknoloji yapmayın. İnsanlığa ve ülkemize yararlı bir şeyler yapmak için çalışın. İşler iyi gitmediğinde inatçı olun. Fatih Sultan Mehmet’in dediği gibi ‘Ya ben onu alırım ya o beni alır’ o düşünceyle iş yapın. Memleket sevgisini unutmayın” dedi.

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