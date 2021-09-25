Hoca'ya saygı

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Selçuk Bayraktar, Teknofest’i ziyaret eden Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar’ın elini öptü. Teknofest’e bilim ve teknolojiyi teşvik etmek için geldiğini ve gördüğü manzaranın kendisini gururlandırdığını belirten Sancar gençlere, “Memleket sevgisini unutmayın. Memleket sevgisi olmadan bir şey yapılmaz” diye seslendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Selçuk Bayraktar Teknofest’i ziyaret eden Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar’ın elini öptü
Selçuk Bayraktar, Prof. Dr. Aziz Sancar’ın elini öperek şükranlarını iletti.

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar, TEKNOFEST’e Türkiye’de ve Türk dünyasında bilimi ve teknolojiyi teşvik etmek için geldiğini ve gördüğü manzaranın kendisini gururlandırdığını belirterek, “Memleket sevgisini unutmayın. Memleket sevgisi olmadan bir şey yapılmaz.” dedi. Sancar, TEKNOFEST’e katılarak TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile etkinlik alanını gezdi. Gençlerle hatıra fotoğrafı çektiren Sancar’a katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

TEKNOLOJİYİ TEŞVİK ETMEK İÇİN GELDİM

Sancar, ziyaretinin ardından yaptığı konuşmada, “Buraya Türkiye’de ve Türk dünyasında bilimi ve teknolojiyi teşvik etmek için geldim.” diye konuştu. “Geleceğin Nobel’inin yolu TEKNOFEST’ten geçiyor mu?” sorusuna karşılık Sancar, “Gelecek Nobel’ler buradan çıkabilir. Tekrar söylüyorum, Nobel için araştırma ve teknoloji yapmayın. İnsanlığa ve ülkemize yararlı bir şeyler yapmak için çalışın. İşler iyi gitmediğinde inatçı olun. Fatih Sultan Mehmet’in dediği gibi ‘Ya ben onu alırım ya o beni alır’ o düşünceyle iş yapın. Memleket sevgisini unutmayın” dedi.

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri
FOTOĞRAF 41
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Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.
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Festival kapsamında Türk Yıldızları hayran bırakan bir gösteriye imza attı.
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İşte nefes kesen gösteren kareler...
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Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri
Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. Festival kapsamında Türk Yıldızları hayran bırakan bir gösteri uçuşu yaptı.

Selçuk Bayraktar'dan
OYNAT 00:26
Selçuk Bayraktar'dan "şiki şiki baba" şarkısı eşliğinde TEKNOFEST paylaşımı
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar TEKNOFEST alanından yaptığı paylaşımla takipçilerini güldürdü.

'Şiki şiki baba' şarkısı eşliğinde kullandığı araçtan görüntü paylaşan Bayraktar, videoya 'Bir Teknofest yolculuğu…' notunu düştü.

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