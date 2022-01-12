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POLİTİKA

Selçuk Özdağ: Erdoğan’ın adaylığını kabul ederlerse dünyayı YSK üyelerinin başlarına yıkarız

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yüksek Seçim Kurulu üyelerini tehdit etti. YSK'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başvurusunu kabul edip etmeyeceğine ilişkin soru üzerine, "Kabul ederlerse onları afişe ederiz, gazetelere ve televizyonlara ilanlar veririz, sokağa çıkamazlar. Dünyayı başlarına yıkarız" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Selçuk Özdağ: Erdoğan’ın adaylığını kabul ederlerse dünyayı YSK üyelerinin başlarına yıkarız
Selçuk Özdağ

Gelecek Partisi'nin kurucusu ve Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) zamanında seçim için Erdoğan'ın başvurusunu kabul eder mi?" sorusuna verdiği yanıtta, tehditlerle dolu ifadeler kullandı.

"BAŞVURUYU KABUL EDEMEZLER"

Yeniçağ'dan Orhan Uğuroğlu’na konuşan Özdağ, bu soruya "Hayır asla edemez. YSK'nın 11 üyesi de yüksek hâkimdir. Anayasanın 101. Maddesi çok açık ve nettir. 'Bir kişi en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebilir' hükmünü AKP iktidarı 2007 yılı referandumu ile anayasaya koydu. 2010 ve 2017 anayasa değişikliklerinde bu hüküm aynen kaldı. Erdoğan ise 2014 ve 2017'de iki kez seçilerek bu görevi tamamladı. Bu anayasal hüküm karşısında tek bir hâkim bile Erdoğan'ın başvurusuna olumlu yanıt veremez" cevabını verdi.

Görsel: Yeniçağ
Görsel: Yeniçağ

"AFİŞE EDERİZ SOKAĞA ÇIKAMAZLAR"

Özdağ, YSK’nın başvuruyu kabul etmesi ihtimalini değerlendirdiği esnada ise tehdit dolu şu sözleri kullandı:

  • Gelecek Partisi olarak bu anayasa hükmünü çiğneyen YSK'nın 11 üyesini kamuoyuna afişe ederiz. 81 ile üzerlerinde resimleri ve isimleri bulunan YSK üyelerinin afişlerini üzerlerine, 'İşte Anayasayı çiğneyenler' diye kocaman yazı koyar onları afişe ederiz. Gazetelere ve televizyonlara ilanlar veririz. Sokağa çıkamazlar, milletin yüzüne bakamazlar. Dünyayı başlarına yıkar, Anayasayı çiğnetmeyiz.

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