Selde hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri enkazdan çıkartılıyor

Bölgede halen enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu’da 11 Ağustos’ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde hayatı adeta felç etti. Yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri sular altında kaldı.

En büyük hasarın yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sele kapılanlar ve enkaz altında kalanların kurtarılmasıyla ilgili çalışmalar ise aralıksız devam ediyor.



Bu kapsamda Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Kastamonu-Bozkurt karayolu üzerinde ilçe merkezine 20 kilometre kala Isırganlık mevkiinde sele kapılan araç ile ilgili çalışma yürüttü.

REKLAM

İHA

Sele kapılan araçta bulunan 40-45 yaşlarındaki erkek cesedine Çorum AFAD ekipleri uzun uğraşlar sonucunda ulaştı. Kayalıkların arasından alınan cenaze, Çorum AFAD ekiplerince sağlık ekiplerine teslim edildi. Ayrıca ekipleri, Abana ilçesinde Ezine Çayı üzerinde de arama kurtarma faaliyeti yürütüyor.

İHA

Bu kapsamda sel sularıyla Karadeniz’e kadar sürüklenen bir cenaze, ekiplerin çalışmasıyla denizden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.



Bölgede halen enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da: Üç il afet bölgesi ilan edildi

GÜNDEM AFAD'dan 5 il için şiddetli yağış uyarısı: Tedbirli olun

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Kastamonu'da: Yeniden ayağa kalkacağız

GÜNDEM Sel nedeniyle tahliye edilen Ayancık Devlet Hastanesi için seferberlik

FOTOĞRAF 11 İlçeyi ikiye ayıran Ayancık Çayı'ndaki 2 köprünün selden yıkılmasının ardından, ilçenin diğer bölümüne yardım ulaştırmak için ayakta kalan hasarlı köprünün üzerinde yardım ekipleri yaklaşık 150 metrelik insan zinciri oluşturdu. Ekipler su, yiyecek, giyecek ve eşyalardan oluşan yardımları elden ele karşı tarafa ulaştırdı. Kızılay görevlisi Engin Ekin, devletin kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların bölgede büyük özveri ile çalıştığını söyledi. El birliği ile çalışıldığını ifade eden Ekin, Amacımız vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için. dedi. Yardımların ulaştırılması için yürütülen çalışmalara vatandaşlar da destek veriyor. Sinop'un Ayancık ilçesindeki selde köprüler yıkıldı yardımları ulaştırmak için seferber oldular: 150 metrelik insan zinciri Karadeniz'de selin etkili olduğu yerlerden biri de Sinop'un Ayancık ilçesiydi. İlçeyi ikiye ayıran Ayancık Çayı'ndaki 2 köprü, sel nedeniyle yıkıldı.İlçenin diğer bölümüne yardım ulaştırmak için ayakta kalan hasarlı köprünün üzerinde yardım ekipleri yaklaşık 150 metrelik insan zinciri oluşturdu. Su, yiyecek, giyecek ve eşyalardan oluşan yardımlar elden ele karşı tarafa ulaştırıldı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 12 Kastamonu’da 11 Ağustos’ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde hayatı adeta felç etti. Yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri sular altında kaldı. Selin vurduğu bölgelerden bir tanesi olan Kastamonu’nun Abana ilçesinde de 2 gün önce Satı Aşkaroğlu’na ait inek sele kapıldı. 2 gündür derede mahsur kalan inek için bugün kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kurtarma çalışması 2 saat sürdü <br><br> Suya giren Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve itfaiye ekipleri, ineğe halatlar bağlanarak kıyıya doğru götürmeye çalıştı. Daha sonra bölgeye gelen vinç yardımıyla inek yukarıya çıkarıldı. Yaklaşık 2 saat süren kurtarma operasyonu, heyecanlı anlara sahne oldu.. İneğin sahibi Satı Aşkaroğlu ve bölgedeki vatandaşlar da, kurtarma çalışmalarını meraklı gözlerle izledi Ekiplerin çalışması ise çevredeki vatandaşlardan takdir topladı. Sel sularında mahsur kalan ineğe, nefes kesen kurtarma Sel sularında mahsur kalan ineğe, nefes kesen kurtarma Sel sularında mahsur kalan ineğe, nefes kesen kurtarma Sel sularında mahsur kalan ineğe, nefes kesen kurtarma Sel sularında mahsur kalan ineğe, nefes kesen kurtarma Sel sularında mahsur kalan ineğe nefes kesen kurtarma Kastamonu'nun Abana ilçesinde iki gün önce sel sularında mahsur kalan inek, JAK ve itfaiye ekiplerinin nefes kesen operasyonu neticesinde kurtarıldı. İneğin kurtarılma anını anbean takip eden vatandaşlar ise ekipleri alkışlayarak, tebrik etti.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 17 Sel felaketinin vurduğu Sinop, Kastamonu ve Bartın'da kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Jandarma ve diğer ekipler selin yaşandığı günden itibaren karayolu ulaşımına kapanan bölgelerdeki mahsur kalan vatandaşları tahliye çalışmasına aralıksız devam ediyor. Selin 3. gününde de kurtarma faaliyetleri aralıksız devam etti. Sinop Havalimanı'ndan havalanan jandarmaya ait Skorsky tipi helikopter önce Ayancık ilçesine indi. Buradan sel bölgelerini süzerek mahsur vatandaşları tarayan ekipler, yardım bekleyen vatandaşlara yardım elini uzattı. 3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı Her yer sular altında kaldı<br> <br> Üç günlük bekleyişin ardından sel bölgesinden kurtarılan vatandaşlar, “3 gündür bekliyoruz. Başımız çok ağrıyor, uykusuzuz. Burada yaşanılanlar görünüyor. Allah razı olsun. Devletimiz şu anda bizi kurtardı. Elektrik, su ve yiyeceğimiz yoktu. Her yer sular altında kaldı. Kurtarıldığımız için mutluyuz dedi. JAK tarafından kurtarılan aile, aktarım merkezindeki yetkililere teslim edildi. Bölgedeki arama-kurtarma faaliyetleri salı gününden beri aralıksız sürüyor. Kastamonu'da 3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri Kastamonu'nun Abana ilçesinde 3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aileyi kurtardı.





BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder