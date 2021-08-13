Gündem Selde hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri enkazdan çıkartılıyor
KASTAMONU

Selde hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri enkazdan çıkartılıyor

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel afetinin ardından enkazın altında kalanların cenazeleri AFAD ekiplerince çıkartılıyor.

Haber Merkezi İHA
Selde hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri enkazdan çıkartılıyor
Bölgede halen enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu’da 11 Ağustos’ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde hayatı adeta felç etti. Yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri sular altında kaldı.

En büyük hasarın yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sele kapılanlar ve enkaz altında kalanların kurtarılmasıyla ilgili çalışmalar ise aralıksız devam ediyor.


Bu kapsamda Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Kastamonu-Bozkurt karayolu üzerinde ilçe merkezine 20 kilometre kala Isırganlık mevkiinde sele kapılan araç ile ilgili çalışma yürüttü.

İHA

Sele kapılan araçta bulunan 40-45 yaşlarındaki erkek cesedine Çorum AFAD ekipleri uzun uğraşlar sonucunda ulaştı. Kayalıkların arasından alınan cenaze, Çorum AFAD ekiplerince sağlık ekiplerine teslim edildi. Ayrıca ekipleri, Abana ilçesinde Ezine Çayı üzerinde de arama kurtarma faaliyeti yürütüyor.

İHA

Bu kapsamda sel sularıyla Karadeniz’e kadar sürüklenen bir cenaze, ekiplerin çalışmasıyla denizden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.


Bölgede halen enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Sinop'un Ayancık ilçesindeki selde köprüler yıkıldı yardımları ulaştırmak için seferber oldular: 150 metrelik insan zinciri
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İlçeyi ikiye ayıran Ayancık Çayı'ndaki 2 köprünün selden yıkılmasının ardından, ilçenin diğer bölümüne yardım ulaştırmak için ayakta kalan hasarlı köprünün üzerinde yardım ekipleri yaklaşık 150 metrelik insan zinciri oluşturdu.
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Ekipler su, yiyecek, giyecek ve eşyalardan oluşan yardımları elden ele karşı tarafa ulaştırdı.
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Kızılay görevlisi Engin Ekin, devletin kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların bölgede büyük özveri ile çalıştığını söyledi.
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El birliği ile çalışıldığını ifade eden Ekin, Amacımız vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için. dedi.
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Yardımların ulaştırılması için yürütülen çalışmalara vatandaşlar da destek veriyor.
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Sinop'un Ayancık ilçesindeki selde köprüler yıkıldı yardımları ulaştırmak için seferber oldular: 150 metrelik insan zinciri
Karadeniz'de selin etkili olduğu yerlerden biri de Sinop'un Ayancık ilçesiydi. İlçeyi ikiye ayıran Ayancık Çayı'ndaki 2 köprü, sel nedeniyle yıkıldı.İlçenin diğer bölümüne yardım ulaştırmak için ayakta kalan hasarlı köprünün üzerinde yardım ekipleri yaklaşık 150 metrelik insan zinciri oluşturdu. Su, yiyecek, giyecek ve eşyalardan oluşan yardımlar elden ele karşı tarafa ulaştırıldı.

Sel sularında mahsur kalan ineğe nefes kesen kurtarma
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Kastamonu’da 11 Ağustos’ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde hayatı adeta felç etti. Yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri sular altında kaldı.
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Selin vurduğu bölgelerden bir tanesi olan Kastamonu’nun Abana ilçesinde de 2 gün önce Satı Aşkaroğlu’na ait inek sele kapıldı.
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2 gündür derede mahsur kalan inek için bugün kurtarma çalışması başlatıldı.
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Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
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Kurtarma çalışması 2 saat sürdü <br><br> Suya giren Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve itfaiye ekipleri, ineğe halatlar bağlanarak kıyıya doğru götürmeye çalıştı. Daha sonra bölgeye gelen vinç yardımıyla inek yukarıya çıkarıldı.
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Yaklaşık 2 saat süren kurtarma operasyonu, heyecanlı anlara sahne oldu.. İneğin sahibi Satı Aşkaroğlu ve bölgedeki vatandaşlar da, kurtarma çalışmalarını meraklı gözlerle izledi
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Ekiplerin çalışması ise çevredeki vatandaşlardan takdir topladı.
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Sel sularında mahsur kalan ineğe, nefes kesen kurtarma
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Sel sularında mahsur kalan ineğe, nefes kesen kurtarma
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Sel sularında mahsur kalan ineğe, nefes kesen kurtarma
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Sel sularında mahsur kalan ineğe, nefes kesen kurtarma
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Sel sularında mahsur kalan ineğe, nefes kesen kurtarma
Sel sularında mahsur kalan ineğe nefes kesen kurtarma
Kastamonu'nun Abana ilçesinde iki gün önce sel sularında mahsur kalan inek, JAK ve itfaiye ekiplerinin nefes kesen operasyonu neticesinde kurtarıldı. İneğin kurtarılma anını anbean takip eden vatandaşlar ise ekipleri alkışlayarak, tebrik etti.

Kastamonu'da 3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
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Sel felaketinin vurduğu Sinop, Kastamonu ve Bartın'da kurtarma faaliyetleri devam ediyor.
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Jandarma ve diğer ekipler selin yaşandığı günden itibaren karayolu ulaşımına kapanan bölgelerdeki mahsur kalan vatandaşları tahliye çalışmasına aralıksız devam ediyor.
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Selin 3. gününde de kurtarma faaliyetleri aralıksız devam etti. Sinop Havalimanı'ndan havalanan jandarmaya ait Skorsky tipi helikopter önce Ayancık ilçesine indi.
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Buradan sel bölgelerini süzerek mahsur vatandaşları tarayan ekipler, yardım bekleyen vatandaşlara yardım elini uzattı.
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3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
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Her yer sular altında kaldı<br> <br> Üç günlük bekleyişin ardından sel bölgesinden kurtarılan vatandaşlar, “3 gündür bekliyoruz. Başımız çok ağrıyor, uykusuzuz. Burada yaşanılanlar görünüyor. Allah razı olsun. Devletimiz şu anda bizi kurtardı. Elektrik, su ve yiyeceğimiz yoktu. Her yer sular altında kaldı. Kurtarıldığımız için mutluyuz dedi.
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JAK tarafından kurtarılan aile, aktarım merkezindeki yetkililere teslim edildi.
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Bölgedeki arama-kurtarma faaliyetleri salı gününden beri aralıksız sürüyor.
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Kastamonu'da 3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri Kastamonu'nun Abana ilçesinde 3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aileyi kurtardı.


Sinop’ta selin izleri siliniyor
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Sinop Ayancık'ta, salı günü 24 saatte metrekareye düşen 240 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi, 2 kişi hayatını kaybetti.
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Debisi yükselen Ayancık Çayı, ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Mahsur kalan 472 kişi, helikopterlerle güvenli bölgelere sevk edildi.
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Ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. İlçede altyapı ve üstyapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ile yollar çöktü; su, elektrik ve telefon hatları hasar gördü.
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SEL TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR <br><br> Ayancık’ta balçık dolan ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda başlatılan temizlik çalışması sürüyor. Çok sayıda ekip, caddeleri çamur ve balçıktan arındırıyor. İş makineleri ile enkaz ve molozun kaldırıldığı cadde ve sokaklar, yıkanıyor.
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Ev ve iş yerlerine dolan sular, tahliye ediliyor. Kentte 1556 personel ile 10 helikopter, 214 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR’ı, 27 ambulans, 154 iş makinesi, 8 bot ve 2 motopomp, 1 mobil mutfak ve 3 arama köpeğiyle çalışmalar devam ediyor. Bölgede arama- kurtarma çalışmaları da sürüyor.
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Öte yandan Ayancık'a bağlı Babaçayı köyünde hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli oldu.
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Sel sonrası cansız bedenlerine ulaşılan 2 kişinin, Muhammed Demirkol ve Arif Karademir olduğu belirlendi.
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BAKAN KARAİSMAİLOĞLU BÖLGEDE <br><br> Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da selin vurduğu Ayancık ve çevre ilçelerde incelemelerini sürdürüyor. Türk Kızılay ise sel bölgelerinde toplam 217 personel-gönüllü, 9 ikram aracı ve 42 araç ile görev yapıyor.
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Sinop’ta selin izleri siliniyor
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Sinop’ta selin izleri siliniyor
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Sinop’ta selin izleri siliniyor
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Sinop’ta selin izleri siliniyor
Sinop’ta selin izleri siliniyor
Sinop'un Ayancık ilçesinde, iki kişinin hayatını kaybettiği, altyapı ve üstyapıda hasarların oluştuğu sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor. Ekiplerin seferber olduğu kentte çöken yollar onarılıyor, cadde ve sokaklarda balçık temizleniyor. Sel sonrası cansız bedenlerine ulaşılan iki kişinin ise Muhammed Demirkol ve Arif Karademir olduğu belirlendi.


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Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketinde son durum.

Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

Deniz çamur doldu

Deniz çamur doldu

Sel suları Abana sahilini kahverengiye boyadı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Kastamonu, Bartın ve Sinop'un afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

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