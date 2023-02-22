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Şentop'tan 'deprem araştırma komisyonu' açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te farklı partilerin deprem araştırma komisyonu kurulmasına yönelik talepleri olduğunu söyleyerek, "Önümüzdeki hafta tahmin ediyorum ki bu konu görüşülecek" dedi.

14:38 . 22/02/2023 Çarşamba
DHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı
Mustafa Şentop,
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından Hacettepe Üniversitesi'nde düzenlenen 'TÜBA 2023 Doğu Anadolu Fay Hattı Depremleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yapan Şentop, deprem bölgesinde arama-kurtarma faaliyetleri sürerken bir yandan da akademisyenlerin yoğun çalışmalarının olduğunu kaydetti. Şentop,
"Yaşanan bu büyük depremden bilimsel olarak çıkarılacak sonuçlar var. Daha sonra bu sonuçlar üzerine gereken hukuki çalışmalar yapılacak. 'Ders alalım' diyoruz da ders almanın temeli bilimsel verileri net olarak ortaya çıkarmak. Burada birçok akademisyen arkadaşımız, kendileri de sahada çalışmışlar. Bu bakımdan TÜBA’ya çok teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmaların daha kapsamlı olarak devam etmesinde fayda var. İçeride farklı disiplinlerden akademisyenler kendi çalışmalarını, sadece bu yaşamış olduğumuz depremle ilgili çalışmalarını anlattılar"
dedi.
Depremin her yönüyle araştırılması konusunda Meclis'te araştırma komisyonu kurulması talepleri ve yasal düzenlemeler ile ilgili soru üzerine Şentop,
"Dünyanın her yerinde, yaşanan bu tür büyük afetlerden sonra elimizdeki mevzuat gözden geçirilmiş, bu gayet tabiidir. İnşaat yönetmeliklerimiz değiştirilmiş, ilave tedbirler alınmış. Burada yapılan akademik çalışmaları da dikkate alarak bu yönde ihtiyaç olduğu takdirde birtakım hukuki düzenlemelerin yapılması icap edecek. Meclis'te farklı partilerin araştırma komisyonu kurulmasına yönelik talepleri var. Önümüzdeki hafta tahmin ediyorum ki bu konu görüşülecek"
diye konuştu.

#TBMM Başkanı Mustafa Şentop
#deprem araştırma
#Komisyonu
17 dakika önce
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Şentop'tan 'deprem araştırma komisyonu' açıklaması
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