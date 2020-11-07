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Gündem Sepetli araçla İzmirdeki Yılmaz Erbek Apartmanının kahramanı oldular
İZMİR

Sepetli araçla İzmir'deki Yılmaz Erbek Apartmanı'nın kahramanı oldular

Depremde ilk iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda mahsur kalanlar, belediyede görev beklemeden sepetli aracı getiren Ümit Aydın ile arkadaşları tarafından kurtarıldı. Binadan kurtarılan 11 yaşındaki Kaan Boz, "Balkonda ellerimi kaldırıp insanlardan yardım istedim. Yoksa beni fark edemeyebilirlerdi. Sonra Ümit abi geldi, 'Sakin ol ben seni gelip kurtaracağım' dedi. Ümit abi sırayla hepimizi getirdiği sepetli arabayla kurtardı" dedi.

Haber Merkezi AA
Bayraklı Belediyesine ait sepetli aracı görev beklemeden apartmanın önüne getiren Bayraklı Belediyesi çalışanları Ümit Aygün ile arkadaşları kurtardı.
Bayraklı Belediyesine ait sepetli aracı görev beklemeden apartmanın önüne getiren Bayraklı Belediyesi çalışanları Ümit Aygün ile arkadaşları kurtardı.

İzmir'deki depremde ilk iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki birçok kişiyi, Bayraklı Belediyesine ait sepetli aracı görev beklemeden apartmanın önüne getiren Bayraklı Belediyesi çalışanları Ümit Aygün ile arkadaşları kurtardı.

Merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde en çok hasarı Bayraklı ve çevre ilçelerdeki binalar aldı.

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Depremde, Manavkuyu Mahallesi'ndeki Yılmaz Erbek Apartmanı'nın B blokunda yaşayan birçok kişi, ilk iki katı çöken ve yan yatan binada mahsur kaldı.

Vatandaşların yardımına, o sırada Bayraklı Belediyesinin bir şantiyesinde görev yapan Ümit Aygün ile arkadaşları yetişti. Belediyenin sepetli aracını apartmanın önüne getiren Aygün, çalışma arkadaşlarıyla mahsur kalanları tahliye ederek, depremzedelerin kahramanı oldu.

Aygün ve arkadaşlarının bu çabası, çevredekiler tarafından da cep telefonuyla kaydedildi.

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"Ümit abi hepimizi kurtardı"

Pınar-Mert Boz çiftinin tek çocuğu olan 11 yaşındaki Kaan Boz, AA muhabirine, depremin yaşandığı gün, anne ve babasının işte olduğunu, uzaktan eğitim nedeniyle kendisinin ise evde kaldığını anlattı.

Deprem olduğu sırada evdeki eşyaların yer değiştirmeye başladığını, duvarlardaki tuğlaların döküldüğünü anlatan Kaan Boz, "Deprem eğitiminde öğrendiğim şekliyle eşik bölümünde güvenli bir bölümde durdum ama depremin şiddeti nedeniyle bu bir süre sonra mümkün olmadı. Evde tek başımaydım. 'Ne yapmalıyım?' diye düşündüm ve kendime göre güvenli gördüğüm yerlerde durmaya devam ettim. Sarsıntı arttıkça duvarlardan tuğlalar dökülmeye başladı." dedi.

Sarsıntı durduktan sonra balkona çıktığını anlatan Boz, şöyle konuştu:

  • "Balkonun yana doğru eğik olduğunu gördüm. Top koysam aşağıya kayacak gibiydi. Ellerimi kaldırıp dışarıdaki insanlardan yardım istedim. Beni fark edemeyebilirlerdi. Sonra bir abi geldi, 'Sakin ol ben seni gelip kurtaracağım.' dedi. Daha sonra o abi sepetli bir araç ile geldi. Bana sakin olmamı tekrarladı. 'İçeriden su al yanında bulunsun.' dedi. Ben içeriden su alıp geldim. Biz normalde beşinci kattaydık ama sanki evimiz ikinci üçüncü kata inmiş gibiydi. Üst katlardaki komşularımız çığlık atıp yardım istiyorlardı. Adının Ümit olduğunu öğrendiğim abi sırayla hepimizi getirdiği sepetli arabayla kurtardı. Aşağıya indiğimde binamızın çökmüş olduğunu anladım."

15 yaşındaki Günay Özışık'ın kurtarılma anı 'yılan kamera' ile görüntülenmiş
OYNAT 00:58
15 yaşındaki Günay Özışık'ın kurtarılma anı 'yılan kamera' ile görüntülenmiş
İzmir'i vuran depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan binalardan birisi de Doğanlar Apartmanı'ydı. Enkazdan 10 saat sonra çıkarılan 15 yaşındaki Günay Özışık'ın kurtarılma anı, Manisa İtfaiye ekipleri tarafından yılan kamera ile saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Yılan kamera aracılığı ile 7'nci kattan, Günay'ın bulunduğu 4'üncü kata ulaşan ekipler, Günay ile uzun süre sohbet edip, bilincinin açık kalmasını sağlayıp, moral vererek motivasyonunu yüksek tutmaya çalıştıkları öğrenildi.

"Oğluma ulaşamadım..:"

Kaan Boz'un babası Mert Boz ise deprem esnasında iş yerinde bulunduğunu, hemen eşini, ardından da oğlunu aradığını söyledi.

Eşine ulaştığını ancak oğluna cep telefonuyla ulaşamadığını ve büyük bir korkuya kapıldığını belirten Boz, "Ben de yakında oturan arkadaşlarımdan yardım istedim. Gidip bakmışlar, 'Sorun yok.' dediler. Bir süre sonra tekrar arayıp oğlumun sepetli araç ile kurtarıldığını ilettiler. Oğlumu belediye çalışanı Ümit Bey kurtarmış. Allah razı olsun. Allah böyle felaketlerle bizleri tekrar karşılaştırmasın." diye konuştu.

"Ben ve arkadaşlarım vatandaşlık görevimizi yaptık"

Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Ümit Aygün de yaptığının vatandaşlık görevi olduğunu belirtti.

Aygün, "Çalıştığım alan buraya çok yakın olduğu için koşarak gelip baktım bina çökmemişti, yan yatmıştı. Hemen geri gidip sepetli araç ile buraya geldik. İnsanlar kurtarılmayı bekliyordu. Özellikle Kaan çok soğuk kanlı bir çocuktu. Ona sakin olmasını söyledim. Kafasını sallayarak beni onayladı. Hiç panik yapmadan buradaki vatandaşlarımızı kurtardık. Hepsine geçmiş olsun. Ben ve arkadaşlarım vatandaşlık görevimizi yaptık." ifadesini kullandı.

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