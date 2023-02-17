Şerif'ten taziye ziyareti: Pakistan depremden sonra yardım gönderen ilk ülkeler arasındaydı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün üç önemli görüşme yaptı. Erdoğan, öğle saatlerinde önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i ardından MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ve son olarak Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabul etti. Görüşmelerde,11 kenti yıkan depremler ve atılacak adımlar ele alındı.

TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat 20 dakika sürdü. Şahbaz Şerif, görüşmede deprem hayatını kaybeden vatandaşlarımız için taziyelerini iletti. Depremin olduğu ilk andan itibaren harekete geçen kardeş ülke Pakistan, Türkiye’ye ilk yardım gönderen ülkeler arasında yer aldı. Pakistan, düzenlediği kampanyalarla depremzedeler için yardım gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif toplantı odasına böyle geldi.

BİR AİLE GİBİ TÜRKİYE’NİN YANINDAYIZ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye’ye hareketi öncesi, dayanışma göstermek için Türkiye’ye gideceklerini söyledi. Şerif, Kahramanmaraş merkezli depremlerin çok yıkıcı olduğunu ifade ederek “Türkiye’nin tarih boyunca, depremler, seller ve zor zamanlarda Pakistan’ın yanında durduğu gibi bu keder anında biz Türkiye’nin yanınızda duruyoruz; tıpkı bir aile gibi” demişti. Şerif, Türkiye’ye ellerinden gelen desteği sonuna vereceklerini dile getirdi.

Külliye’de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi 1 saat sürdü.

Bahçeli’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. İki liderin zirvesinde Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında etkilenen bölge ile vatandaşların yaralarının sarılmasına dönük çalışmalar ile atılabilecek olası adımlar gözden geçirildi. 21 Şubat’ta yasama faaliyetlerine yeniden başlayacak Meclis’in gündemi ile son olarak 14 Mayıs olarak tarihi tartışılan yaklaşan seçimlerin de gündeme geldiği belirtiliyor. İki lider son olarak 2 Şubat’ta MHP lideri Bahçeli’nin evinde görüşmüştü.



