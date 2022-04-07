Belediye personelini istifaya zorluyor

Belediye adına hizmet veren firmalara hak edişlerini ödemeyen, Belediye Başkanı Enver Aputkan’ın usulsüz icraatları nedeniyle binlerce işçinin mağdur olduğu Serik Belediyesi’nde, şimdi de belediye personelleri sendikalarından istifa etmeye zorlanıyor.

DAVA SONUÇLANDI

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, adaylığı dönemine belediye eski başkanı Ramazan Çalık ile birlikte imzaladığı sendika sözleşmesini iptal ettirmek için sendika aleyhine dava açmıştı. Üç yıldan beri devam eden dava, işçiler lehine sonuçlandı. Mahkeme kararına göre işçiler 3 yıl boyunca ödenmeyen sendikal haklarını ve diğer ücretlerini almaya yeniden hak kazandı.

70 İŞÇİYİ İSTİFA ETTİRDİ

Daha önce yalancı şahitlik yapmayanları sürgün eden Aputkan, bu kez işçileri odaya çağırıp sendikadan istifa etmeleri yolunda tehdit etmeye başladı. Daire amirlerini görevlendirerek işçilere baskı yaptırarak yaklaşık 70 işçiyi sendikadan istifa ettirdi.

Sendika, üyesi olan belediye personellerine seslendiği açıklamasında, “Enver Aputkan ve yönetimi sizi işinizle, aşınızla tehdit ederek sendikadan istifa etmenizi istemektedir. Eğer siz sendikadan istifa ederseniz, sözleşmenin zırhı kalkar ve sizlerin iş akitlerini rahat bir şekilde sonlandırırlar.” denildi.

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GÜNDEM Serik Belediye'sinde yeni skandal: Başkan Aputkan yalancı şahitlik yapmayanları sürgün etti

GÜNDEM Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan’ın usulsüz icraatları binlerce işçiyi mağdur etti