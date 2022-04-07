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Gündem Belediye personelini istifaya zorluyor
ANTALYA

Belediye personelini istifaya zorluyor

İmzası bulunan toplu iş sözleşmesini uygulamayan ve binlerce işçiyi mağdur eden Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, sendika sözleşmesini iptal ettirmek için sendika aleyhine dava açmıştı. Dava, işçiler lehine sonuçlandı. Daha önce yalancı şahitlik yapmayanları sürgün eden Aputkan, mahkemenin kararı sonrası bu sefer de işçileri odaya çağırıp sendikadan istifa etmeleri yolunda tehditte bulundu. Baskıyla 70 işçiyi sendikadan istifa ettirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan belediye personelini istifaya zorluyor
Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan.

Belediye adına hizmet veren firmalara hak edişlerini ödemeyen, Belediye Başkanı Enver Aputkan’ın usulsüz icraatları nedeniyle binlerce işçinin mağdur olduğu Serik Belediyesi’nde, şimdi de belediye personelleri sendikalarından istifa etmeye zorlanıyor.

DAVA SONUÇLANDI

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, adaylığı dönemine belediye eski başkanı Ramazan Çalık ile birlikte imzaladığı sendika sözleşmesini iptal ettirmek için sendika aleyhine dava açmıştı. Üç yıldan beri devam eden dava, işçiler lehine sonuçlandı. Mahkeme kararına göre işçiler 3 yıl boyunca ödenmeyen sendikal haklarını ve diğer ücretlerini almaya yeniden hak kazandı.

70 İŞÇİYİ İSTİFA ETTİRDİ

  • Daha önce yalancı şahitlik yapmayanları sürgün eden Aputkan, bu kez işçileri odaya çağırıp sendikadan istifa etmeleri yolunda tehdit etmeye başladı. Daire amirlerini görevlendirerek işçilere baskı yaptırarak yaklaşık 70 işçiyi sendikadan istifa ettirdi.

Sendika, üyesi olan belediye personellerine seslendiği açıklamasında, “Enver Aputkan ve yönetimi sizi işinizle, aşınızla tehdit ederek sendikadan istifa etmenizi istemektedir. Eğer siz sendikadan istifa ederseniz, sözleşmenin zırhı kalkar ve sizlerin iş akitlerini rahat bir şekilde sonlandırırlar.” denildi.

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Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan’ın usulsüz icraatları binlerce işçiyi mağdur etti
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