Hukuk tanımaz başkanlar

Antalya’nın Serik İlçesi, Belediye Başkanı Enver Aputkan’ın yüklediği faiz faturası ile karşı karşıya. Belediye adına kamu hizmeti yapan şirketlerin borçlarını ödemeyen Apatkun, alacakların icra yoluyla tahsilini de hukuk dışı yollarla engelliyor. Apatkun’un ödemediği borçlar yüzünden belediyeye her yıl milyonlarca lira faiz yükü biniyor.

Serik, 2019 yılında başkanlık görevini devralan Enver Aputkan’ın skandal icraatlarıyla sallanıyor. Göreve gelir gelmez belediye adına kamu hizmeti veren şirketleri hedefine koyan Aputkan, 200 milyona varan borçları şirketleri cezalandırma aracı olarak kullanıyor.

FİRMALARA ÖDEME YAPMIYOR

Aputkan geçmiş dönemde kendi döneminde kamu adına öz kaynaklarını kullanarak hizmet veren şirketlere hak ettikleri ödemei yapmama kararı aldı. Firmaların milyonlarca lira harcayarak sağladığı, belediye meclisi onaylı, Sayıştay raporlarına giren hizmetleri hiçe sayıldı.

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İCRA SÜRECİNİ ENGELLEDİ

Firmalara hak etikleri alacaklarını tahsil etmek için icra süreci başlatmaktan başka seçenek kalmadı. Yakın çevresi tarafından ‘kişilik bozukluğu’ olduğu söylenen Apatkun, icra takiplerini de hukuk dışı yollarla engelledi. Dosyalar kapsamında mal beyanında bulunarak alacakların icra ile tahsilini fiilen kabul etmiş olan Apatkun ve ekibi, sıra satış işlemlerini de sabote etti. Aputkan, icra satış ihalesinde “Bu firmaların alacaklarını vermeyeceğim. Sonuna kadar da direneceğim” diyerek hukuk tanımaz adımlarını tescilledi. Bu adımlar yüzünden satış işlemleri de gerçekleştirilemedi.

FAİZ YÜKÜ ARTIYOR

Apatkun ve ekibinin hukuk tanımazlığı yüzünden Serik Belediyesi’nin faiz yükü de artıyor. Yaklaşık 200 milyon lira borcu olan Serik Belediyesi, organize bir şekilde geciktirilen borçlar yüzünde her yıl en az 20 milyon lira faiz ödemek zorunda kalıyor.

Esenyurt Belediyesi

Esenyurt güne 20 bin lira faiz borcuyla başlıyor

İstanbul Esenyurt Belediyesi, CHP’li Başkan Kemal Deniz Bozkurt ve ekibinin kanun dışı adımları yüzünden zorda. Kamu adına hizmet veren firmalara faturalandırılmış hak edişlerini ödemediği için “görevi kötüye kullanmaktan” hakkında dava açılan Bozkurt, belediyeye milyonlarca liralık faiz yükü bindiriyor. Esenyurt Belediyesi’nin mağdur ettiği firmalardan birisi de Yeşil Adamlar Atık Yönetimi A.Ş. 2016 yılında şeffaf bir ihaleyle belediyenin çevre temizliği ve çöp toplama işini alan firma, hizmetini eksiksiz yerine getirdi. 2019 Mart seçimleri araya girdi ve belediye AK Parti’den CHP’ye geçti.

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ESKİ FİRMALARA ÖDEME YOK

Yeni yönetim, faturalandırılmış ve muhasebe kayıtlarına giren borçlarını bir türlü ödemedi. Hatta, 1 kuruş bile ödeme yapılmayan firma tarafından yatırılan nakit teminat ile fiyat farkı teminatı da ihale sonunda iade edilmedi. Geçmişten kalan borçları ödemeyip firmaları mağdur eden Bozkurt ve ekibi, bu süreçte kendi anlaştıkları firmalara ise günü gününe ödeme yaptı. Belediyeyi “kanunen ödemelerin giderlerin muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılması gerektiği” konusunda defalarca uyaran firma netice alamadı. Alacakların icra yoluyla tahsili de belediyenin kamu yararına hesap oyunları ile engellendi.

BAKANLIK İNCELEMESİ

Firma konuyu yargıya taşıdı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Mali Hizmetlerden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Güneysu ve Mali Hizmetler Müdürü Gürsel Tan hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan yargılanmaları talep edildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, başvuruya istinaden İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istedi, bakanlık da talebe onay verdi. Belediyenin izin konusunda Danıştay’a yaptığı itiraz reddedildi. İçişleri Bakanlığı müfettişleri hazırladığı raporla Bozkurt, Güneysu ve Tan’ın ödemeler konusunda hukuksuz davrandığını tescilleyince, 3 isim hakkında iddianame hazırlandı.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANDILAR

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’nın iddianamesinde, Tan ve Güneysu’nun “şikayetçi olan şirkete ödeme yapması gerektiği halde yapmadığı, borçların muhasebe kayıtlarına alınma sırasına riayet edilmediği” belirtildi. Tan ve Güneysu’nun görevi kötüye kullanmak suçundan yargılanmaları istendi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un süreci denetlemekle mükellef olduğu ancak denetlemediği belirtilerek, onun da aynı suçtan yargılanması istendi. İddianame, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek ceza davası açıldı.

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Belediye kamuyu zarara uğratıyor

Ödemeler konusunda uzatılan süreç, kamu adına hizmet veren firmaları mağdur ederken; belediyeye de ağır bir faiz faturası çıkıyor. Bozkurt ve ekibi, 3 yıldır devam eden icra işlemlerine rağmen kendi iradesiyle 1 kuruş dahi ödemediği için, kamu zarara uğruyor. Belediyeye günlük 20 bin TL’den fazla faiz yükü biniyor.

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