Serik Belediye'sinde yeni skandal: Başkan Aputkan yalancı şahitlik yapmayanları sürgün etti

Serik, 2019 yılında başkanlık görevini devralan Enver Aputkan’ın skandal icraatlarıyla sallanıyor. Serik’te geçmiş borçları inkar eden Başkan Enver Aputkan, icrayla tahsil yolunu da engelliyor. Geciken ödemeler yüzünden belediye yılda 20 milyon TL faiz ödüyor.

BİNLERCE İŞÇİ MAĞDUR

Önceki başkan Prof. Dr. Ramazan Çalık ile Hak İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesinin, yeni başkan Aputkan döneminde iptal edilmesiyle binlerce işçi de mağdur olmuştu. Duruma itiraz eden çok sayıda çalışan, mobbingge maruz bırakılarak istifa etmişti.

Serik’te geçmiş borçları inkar eden Başkan Enver Aputkan, icrayla tahsil yolunu da engelliyor.

"ALEYHTE İFADE VERİN"

Son olarak Serik Belediye başkanı Enver Aputkan, Park Bahceler Müdürlüğünde çalışan personeli makamına çağırarak, Albayrak şirketi aleyhine yeni bir ifade vermelerini talep etti. Bu talebi kabul etmeyen başta Park Bahçeler müdürü olmak üzere diğer personelleri farklı birimlere sürgün etti.

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PERSONELLER BASKI ALTINDA

Bazı belediye personelleri, Aputkan’ın üç yıldan beri diğer birimlerde de baskı, şiddet ve mobbing uyguladığını aktarıyor. Belediyede çalışmanın personeli yorduğu ve belediye başkanının bugüne kadar birçok amir, memur ve işçileri odasına çağırarak hakaret ettiği, mobbing uyguladığı ve yalancı şahitliğe teşvik ettiği ifade ediliyor.

GÜNDEM Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan’ın usulsüz icraatları binlerce işçiyi mağdur etti