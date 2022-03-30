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Gündem Serik Belediyesinde yeni skandal Başkan Aputkan yalancı şahitlik yapmayanları sürgün etti
ANTALYA

Serik Belediye'sinde yeni skandal: Başkan Aputkan yalancı şahitlik yapmayanları sürgün etti

Belediye adına hizmet veren firmalara hak edişlerini ödemeyen, Belediye Başkanı Enver Aputkan’ın usulsüz icraatları nedeniyle binlerce işçinin mağdur olduğu Serik Belediyesi’nde, skandallar bitmiyor. Aputkan, Park Bahçeler Müdürlüğünde çalışan personeli makamına çağırarak, Albayrak şirketi aleyhine ifade vermelerini talep etti. Bunu reddeden personelleri farklı birimlere sürgün etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Serik Belediyesinde yeni skandal: Başkan Aputkan yalancı şahitlik yapmayanları sürgün etti
Enver Aputkan

Serik, 2019 yılında başkanlık görevini devralan Enver Aputkan’ın skandal icraatlarıyla sallanıyor. Serik’te geçmiş borçları inkar eden Başkan Enver Aputkan, icrayla tahsil yolunu da engelliyor. Geciken ödemeler yüzünden belediye yılda 20 milyon TL faiz ödüyor.

BİNLERCE İŞÇİ MAĞDUR

Önceki başkan Prof. Dr. Ramazan Çalık ile Hak İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesinin, yeni başkan Aputkan döneminde iptal edilmesiyle binlerce işçi de mağdur olmuştu. Duruma itiraz eden çok sayıda çalışan, mobbingge maruz bırakılarak istifa etmişti.

Serik’te geçmiş borçları inkar eden Başkan Enver Aputkan, icrayla tahsil yolunu da engelliyor.
Serik’te geçmiş borçları inkar eden Başkan Enver Aputkan, icrayla tahsil yolunu da engelliyor.

"ALEYHTE İFADE VERİN"

Son olarak Serik Belediye başkanı Enver Aputkan, Park Bahceler Müdürlüğünde çalışan personeli makamına çağırarak, Albayrak şirketi aleyhine yeni bir ifade vermelerini talep etti. Bu talebi kabul etmeyen başta Park Bahçeler müdürü olmak üzere diğer personelleri farklı birimlere sürgün etti.

PERSONELLER BASKI ALTINDA

Bazı belediye personelleri, Aputkan’ın üç yıldan beri diğer birimlerde de baskı, şiddet ve mobbing uyguladığını aktarıyor. Belediyede çalışmanın personeli yorduğu ve belediye başkanının bugüne kadar birçok amir, memur ve işçileri odasına çağırarak hakaret ettiği, mobbing uyguladığı ve yalancı şahitliğe teşvik ettiği ifade ediliyor.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan’ın usulsüz icraatları binlerce işçiyi mağdur etti
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Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan’ın usulsüz icraatları binlerce işçiyi mağdur etti

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