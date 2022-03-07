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Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan’ın usulsüz icraatları binlerce işçiyi mağdur etti

Antalya’nın Serik ilçesi, Belediye Başkanı Enver Aputkan’ın skandal icraatlarıyla çalkalanıyor. Önceki başkan Prof. Dr. Ramazan Çalık ile Hak İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşme, yeni başkan Aputkan döneminde iptal edildi. Aputkan'ın ödemediği borçlar yüzünden belediyeye her yıl milyonlarca lira faiz yükü binerken, binlerce işçi mağdur oldu. Duruma itiraz eden çok sayıda çalışan mobbingge maruz bırakılarak istifa etti, bazıları sürgüne gönderildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan’ın usulsüz icraatları binlerce işçiyi mağdur etti
Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan

2019 yılında başkanlık görevini devralan Enver Aputkan’ın icraatleri Serik’te yaşayan binlerce işçiyi mağdur etti. Göreve gelir gelmez belediye adına kamu hizmeti veren şirketleri hedefine koyan Aputkan, 200 milyona varan borçları şirketleri cezalandırma aracı olarak kullanıyor. Aputkan adaylığı döneminde önceki başkan Prof. Dr. Ramazan Çalık ile birlikte Hak İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imza törenini gerçekleştirdi, yaklaşık 600-700 işçi ile birlikte kendi seçim ofisine giderek gövde gösterisi yaptı. Seçim sonuçlanıp belediye başkanlığını kazandıktan sonra ilk işi kendisinin de olduğu ve destek verdiği toplu iş sözleşmesini iptal ederek işçileri yarı yolda bıraktı.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, aday olduğu dönemde eski başkana ve işçilere destek vermişti.
Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, aday olduğu dönemde eski başkana ve işçilere destek vermişti.

İşçiler icralık oldu

Yapılan sözleşmeye güvenerek hayatlarını planlayan işçiler, sözleşmenin iptal edilip maaşlarının yüzde 40-50 düşmesiyle ciddi mağduriyetler yaşadı. Daha önceki maaşlarına göre planlama yaparak ev, araba ve ihtiyaç kredisi gibi krediler kullanan işçiler maaşlarının yarı yarıya düşmesiyle birlikte aylık ödemelerini yapamayan işçiler alacakları ile icralık oldular.

Eski Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık döneminde Hak İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalanmıştı.
Eski Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık döneminde Hak İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalanmıştı.

Aile düzenleri bozuldu

Bu duruma itiraz eden çalışanlara mobingg uygulanarak işten çıkmaları için zorlandı. Ayrıca geçmiş dönemlerde işe girmiş olan birçok çalışan çeşitli bahaneler ile işten çıkartıldı. Mahkeme yoluna giden işçilerin hepsi geri dönse de kurum içi sürgüne gönderildi.

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Fiziki şiddet uygulandı

Temizlik işlerinde çalışan bir bayan personelin yıllık yasal izninden 3 gün kullanmak istedi. Ancak birim müdürü “Ya hepsini kullan ya da kullanma” diyerek bayan personele hakaret ederek kovdu. Bu duruma itiraz eden personel ve eşine fiziki şiddet uygulayarak mağdur edildi. Başkan Aputkan’a giderek şikayette bulunan kadın, hakarete uğrayarak odadan kovuldu.

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  • Kanuna aykırı olarak eski sözleşmeli bazı personelleri çıkarıp yeni personeller alan Aputkan, belediyeyi 50 milyona yakın zarar uğrattı. Her gün işleyen faiz ile personel alacakları giderek katlanmaya devam ediyor.
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