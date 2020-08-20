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Gündem Serin ve yağışlı hava geliyor İstanbulda bugün ve yarın yağış bekleniyor
İSTANBUL

Serin ve yağışlı hava geliyor: İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

Serin ve yağışlı hava geliyor: İstanbul'da bugün ve yarın yağış bekleniyor

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'de bugün, kuzey ve doğu bölgelerde yarın ve hafta sonu görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, pazar akşam saatlerinden sonra ülkeyi terk etmesi bekleniyor. İstanbul'da hava bugün ve yarın parçalı ve çok bulutlu olacak, kentte aralıklı sağanak görülecek. Cumartesi günü yağış beklenmezken, havanın az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 28 dereceye kadar düşecek sıcaklığın cumartesi günü 31 dereceye yükselmesi bekleniyor.

Haber Merkezi AA
İstanbul'da bugün ve yarın sağanak yağış bekleniyor.
İstanbul'da bugün ve yarın sağanak yağış bekleniyor.

Türkiye, bugünden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisine girdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumu tahminlerine göre, serin hava, kuzey ve doğu bölgeler ağırlıklı olmak üzere kuzeybatı kesimlerden başlayarak etkisini hissettirecek.

Bugün Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz, yarın ve hafta sonu kuzey ve doğu bölgelerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, pazar akşam saatlerinden sonra yurdu terk etmesi bekleniyor.

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Yarın ve hafta sonu hava nasıl olacak?

  • Yarın ve hafta sonu Orta ve Doğu Karadeniz'de görülecek sağanağın, yerel olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda yapılacak meteorolojik uyarıların ilgililer ve vatandaşlar tarafından dikkate alınması önem taşıyor.

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Hava sıcaklıkları düşecek

Yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıkları, bugün ve yarın kuzey ve iç kesimlerde, hafta sonu da doğu bölgelerde hissedilir derecede (4-7 derece) azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşecek.

Sıcaklıkların, cumartesi batı kesimlerden itibaren tekrar artacağı öngörülüyor.

Üç büyük kentte hava durumu

Duyuruda, 3 büyük kentte gelecek 3 gün için beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmeye de yer verildi.

  • Buna göre, İstanbul'da hava bugün ve yarın parçalı ve çok bulutlu olacak, kentte aralıklı sağanak görülecek. Cumartesi günü yağış beklenmezken, havanın az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 28 dereceye kadar düşecek sıcaklığın cumartesi günü 31 dereceye yükselmesi bekleniyor.

5 günlük İstanbul hava durumu için tıklayınız

Ankara'da hava bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Kuzey ve doğu ilçelerde yerel olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer günler yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının 28-29 derece dolayında seyredeceği tahmin ediliyor.

5 günlük Ankara hava durumu için tıklayınız

İzmir'de hava az bulutlu ve açık olacak. 3 gün boyunca yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklıkların 33-34 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

5 günlük İzmir hava durumu için tıklayınız

Yağmur Küçükçekmece'de trafiği kilitledi: Kilometrelerce kuyruk oluştu
FOTOĞRAF 9
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Küçükçekmece’de sabah saatlerinde yağan kısa süreli yağmur trafiği durma noktasına getirdi.
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Yağmur sonrası oluşan kilometrelerce araç trafiği nedeniyle bazı vatandaşlar yaklaşık bir saat İkitelli Caddesi’ndeki trafikte kaldı.
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Trafikte uzun süre bekleyen bir sürücü, “Bir saatte geçemiyoruz, buraya bir çare bulsunlar. Burasının yolu her zaman böyle. Buraya bir köprü mü yapacaklar kavşak mı yapacaklar bir çare bulsunlar.” dedi.
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Trafikte kalan çok sayıda sürücü de İkitelli istikametinde yaklaşık 5 dakikalık yolu bir saate geçebildi. Hemen hemen her sabah aynı trafik çilesi yaşadıklarını söyleyen sürücüler, yetkililerden çözüm bulunmasını istedi.
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Yağmur Küçükçekmece'de trafiği kilitledi: Kilometrelerce kuyruk oluştu
İstanbul Küçükçekmece İkitelli Caddesi'nde sabah saatlerinde kısa süreli yağan yağmur nedeniyle trafik durma noktasına geldi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik havadan da fotoğraflandı.


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