Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Sesini çıkarması saçmalık Mevlüt Çavuşoğlundan Yunanistana Ayasofya tepkisi
POLİTİKA

Sesini çıkarması saçmalık: Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Ayasofya tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ayasofya’da Kur’an okunmasından rahatsız olan Yunanistan’a tepki gösterdi: “Türkiye’de ezanın ya da Kur’an-ı Kerim’in nerede okunacağını başka birine mi soracağız? Yunanistan’ın Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim okundu diye sesini çıkarması saçmalık ve haddini aşmaktır.”

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayasofya Camii
Ayasofya Camii

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ın, İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Ayasofya’da Fetih suresi okunması nedeniyle verdiği tepkiyi eleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, 24 TV’de katıldığı programda gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. ABD’de siyahi Amerikalı George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Çavuşoğlu, “Polisin herhangi bir insanı, ırkı, dini, inancı ne olursa olsun bu şekilde öldürmesi kabul edilemez” ifadesini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu

AYNI HASSASİYETİ BEKLERDİK

Çavuşoğlu, ABD Başkan Donald Trump’ın, Antifa’yı siyahi George Floyd’un ölümüyle başlayan ülkedeki protestoları “provoke etmekle” suçlamasına ilişkin görüşlerini dile getirdi. Trump’ın Antifa’yı terör örgütü ilan ettiğini anımsatan Bakan Çavuşoğlu “Bu bir ülkenin kararıdır. Ama Trump, aynı Antifa terör örgütü PKK tarafına geçip Türkiye’ye saldırdığında da aynı hassasiyeti göstermelidir” dedi.

AYASOFYA FETHEDİLMİŞTİR

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan’ın, İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Ayasofya’da Fetih suresi okunması nedeniyle verdiği tepkiye ilişkin, “Türkiye Cumhuriyeti’nde ezanın ya da Kur’an-ı Kerim’in nerede okunacağını biz başka birine mi soracağız?” ifadesini kullandı. Türkiye’ye bu konuda akıl verecek son ülkenin Yunanistan olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Avrupa’da camisi olmayan tek başkentin Atina olduğunun altını çizdi. Bakan Çavuşoğlu, “Ayasofya, Türkiye Cumhuriyeti’nin mülküdür ve fethedilmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

BU KADAR YÜZSÜZLÜK NASIL YAPILIR

Bakan Çavuşoğlu, Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim okunması üzerine Yunanistan’dan gelen tepkilere şaşırmadığını belirterek, “Bu kadar yüzsüzlük nasıl yapılabilir, nasıl açığa vurur inanamıyor insan. Türkiye toprakları içinde ezanın ya da Kur’an-ı Kerim’in nerede ne zaman okunacağını başkası, Yunanistan belirleyemez” dedi. Türkiye’nin farklı inanç topluluklarına tüm haklarını verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Ayasofya Yunanistan’a bağlı değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir mülküdür. Yunanistan’ın Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim okundu diye sesini çıkarması saçmalık ve haddini aşmaktır” diye konuştu.

Hafter bu savaşı kazanamaz

Bakan Çavuşoğlu, Libya’daki son gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in halen siyasi çözüme yanaşmadığını belirterek, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Fransa gibi ülkelerin Hafter’i desteklediğini kaydetti. Hafter’in son zamanlarda saldırganlığını artırdığının altını çizen Çavuşoğlu, bunu gören Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac hükümetinin, karşı atakla Hafter tarafını püskürtmeye başladığını ve önemli yerleri ele geçirdiğini dile getirdi. Çavuşoğlu, “Trablus’tan Tunus’a kadar sahil bandının ele geçirilmesi, uluslararası havaalanlarının ele geçirilmesi, havadan ve karadan ilerleme kaydedilmesi esasen gösteriyor ki Hafter bu savaşı kazanamaz” ifadesini kullandı.

75 bin vatandaşımızı tahliye ettik

  • Türkiye’nin koronavirüs sürecinde atılması gereken her türlü adımı attığını vurgulayan Çavuşoğlu, yurt dışındaki vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını da karşıladıklarını dile getirdi. Yurt dışından Kovid-19 nedeniyle Türkiye’ye tahliyelerin devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, “126 ülkeden 75 binden fazla vatandaşımızı Türkiye’ye tahliye ettik. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonudur. Bugüne kadar maalesef yurt dışında 562 vatandaşımız da (Kovid-19 nedeniyle) vefat etti. 456’sının cenazesini Türkiye’ye getirdik” açıklamasında bulundu.

Yunan’a son mesaj! Mavi vatanda 'Ne Mutlu Türküm Diyene'
GÜNDEM
Yunan’a son mesaj! Mavi vatanda 'Ne Mutlu Türküm Diyene'
Abone Ol Google News
Aynı tezgah peşindeler

Aynı tezgah peşindeler

​Yaşanan katliam ve provokasyonlarda parmağı olan FETÖ'cüler sahnede.
Milyonlarca kez izlendi

Milyonlarca kez izlendi

​Nitelikli yayıncılığın büyük başarısı.
ABDdeFloyd isyanları

ABD'de
Floyd isyanları

​Gösteriler sivil itaatsizliğe dönüştü.
20. yıl plaketi

20. yıl plaketi

​Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat, şirketteki 20. yıldönümünü kutladı.
Trabzon Limanı'nda <br>dev montaj

Trabzon Limanı'nda
dev montaj

​Fatih Sondaj Gemisi yeni görevi için hazırlanıyor.
Kaçak fabrika

Kaçak fabrika

​​İYİ Partili Lütfü Türkkan da kaçak kervanına katıldı.
Hepsi FETÖ'nün<br>parlak çocukları

Hepsi FETÖ'nün
parlak çocukları

​Mezun olur olmaz hemen Daire Başkanlığı'na atandılar.
Barış Pınarı Ligi

Barış Pınarı Ligi

Bölgede silah sesi yerini tezahürat seslerine bıraktı.
Karantina haberini <br>duyan koştu

Karantina haberini
duyan koştu

Sosyal mesafeyi hiçe saydılar.
Avrupa'da <br>son 24 saat

Avrupa'da
son 24 saat

​İşte ülke ülke son durum.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Amerika öfkeli

Amerika öfkeli

​Floyd cinayeti sonrası protestolarda son durum ne?
Hafter'den temizlendi

Hafter'den temizlendi

Libya ordusu Trablus Havaalanı'nı geri aldı.
Hafta sonu <br>kısıtlama planı yok

Hafta sonu
kısıtlama planı yok

Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı.
Oranlar <br>hızla düşüyor

Oranlar
hızla düşüyor

​Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.
PKK'da <br>üst düzey çözülme

PKK'da
üst düzey çözülme

Turuncu listedeki terörist teslim oldu.
Trabzonspor'a <br>men cezası

Trabzonspor'a
men cezası

​Bordo mavililer CAS'a başvurmaya hazırlanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.