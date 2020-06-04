Sesini çıkarması saçmalık: Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Ayasofya tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ın, İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Ayasofya’da Fetih suresi okunması nedeniyle verdiği tepkiyi eleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, 24 TV’de katıldığı programda gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. ABD’de siyahi Amerikalı George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Çavuşoğlu, “Polisin herhangi bir insanı, ırkı, dini, inancı ne olursa olsun bu şekilde öldürmesi kabul edilemez” ifadesini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu

AYNI HASSASİYETİ BEKLERDİK

Çavuşoğlu, ABD Başkan Donald Trump’ın, Antifa’yı siyahi George Floyd’un ölümüyle başlayan ülkedeki protestoları “provoke etmekle” suçlamasına ilişkin görüşlerini dile getirdi. Trump’ın Antifa’yı terör örgütü ilan ettiğini anımsatan Bakan Çavuşoğlu “Bu bir ülkenin kararıdır. Ama Trump, aynı Antifa terör örgütü PKK tarafına geçip Türkiye’ye saldırdığında da aynı hassasiyeti göstermelidir” dedi.

AYASOFYA FETHEDİLMİŞTİR

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan’ın, İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Ayasofya’da Fetih suresi okunması nedeniyle verdiği tepkiye ilişkin, “Türkiye Cumhuriyeti’nde ezanın ya da Kur’an-ı Kerim’in nerede okunacağını biz başka birine mi soracağız?” ifadesini kullandı. Türkiye’ye bu konuda akıl verecek son ülkenin Yunanistan olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Avrupa’da camisi olmayan tek başkentin Atina olduğunun altını çizdi. Bakan Çavuşoğlu, “Ayasofya, Türkiye Cumhuriyeti’nin mülküdür ve fethedilmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

BU KADAR YÜZSÜZLÜK NASIL YAPILIR

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Bakan Çavuşoğlu, Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim okunması üzerine Yunanistan’dan gelen tepkilere şaşırmadığını belirterek, “Bu kadar yüzsüzlük nasıl yapılabilir, nasıl açığa vurur inanamıyor insan. Türkiye toprakları içinde ezanın ya da Kur’an-ı Kerim’in nerede ne zaman okunacağını başkası, Yunanistan belirleyemez” dedi. Türkiye’nin farklı inanç topluluklarına tüm haklarını verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Ayasofya Yunanistan’a bağlı değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir mülküdür. Yunanistan’ın Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim okundu diye sesini çıkarması saçmalık ve haddini aşmaktır” diye konuştu.

Hafter bu savaşı kazanamaz

Bakan Çavuşoğlu, Libya’daki son gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in halen siyasi çözüme yanaşmadığını belirterek, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Fransa gibi ülkelerin Hafter’i desteklediğini kaydetti. Hafter’in son zamanlarda saldırganlığını artırdığının altını çizen Çavuşoğlu, bunu gören Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac hükümetinin, karşı atakla Hafter tarafını püskürtmeye başladığını ve önemli yerleri ele geçirdiğini dile getirdi. Çavuşoğlu, “Trablus’tan Tunus’a kadar sahil bandının ele geçirilmesi, uluslararası havaalanlarının ele geçirilmesi, havadan ve karadan ilerleme kaydedilmesi esasen gösteriyor ki Hafter bu savaşı kazanamaz” ifadesini kullandı.



75 bin vatandaşımızı tahliye ettik

Türkiye’nin koronavirüs sürecinde atılması gereken her türlü adımı attığını vurgulayan Çavuşoğlu, yurt dışındaki vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını da karşıladıklarını dile getirdi. Yurt dışından Kovid-19 nedeniyle Türkiye’ye tahliyelerin devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, “126 ülkeden 75 binden fazla vatandaşımızı Türkiye’ye tahliye ettik. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonudur. Bugüne kadar maalesef yurt dışında 562 vatandaşımız da (Kovid-19 nedeniyle) vefat etti. 456’sının cenazesini Türkiye’ye getirdik” açıklamasında bulundu.