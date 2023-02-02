|
Gündem

Seviyesiz siyaset: Gültekin Uysal'dan Ümit Özdağ'a 'tecavüzlü' hakaret

6’lı Masa’nın ortaklarından DP lideri Gültekin Uysal, kendisine sataşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın darbeci babasını hatırlattı ve “çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi”yle hareket ettiğini söyledi. Bu çirkin ifade büyük tepki toplayınca Uysal tweet'ini silip özür diledi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
03:45 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

6’lı Masa’nın açıkladığı ortak mutabakat metni Masa’nın ortaklarından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında seviyesiz bir kavgaya sebep oldu.

Kavga, 6’lı Masa’nın önceki gün açıkladığı mutabakat metnini Özdağ’ın hedef almasıyla başladı. Özdağ, “Sizi ‘Tarikat ve cemaatleri devletten çıkaracağız’ demekten alıkoyan nedir? Saidi Nursi denilen adamın müritlerinden biri olan ortağınız Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal mı? Türkçe Olimpiyatları’nda boy gösterip cemaatlerin devlete el koymasına göz yuman, iş birliği yapan diğer ortaklarınız Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu mu? Çıkın Türkiye’yi ne kadar sevdiğinizi açıklayın” eleştirisinde bulundu.

İĞRENÇ TWEET

Özdağ’a Twitter hesabından yanıt veren Uysal’ın paylaşımı ikili arasındaki tansiyonu daha da artırdı. Uysal, “Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi ile bir ömür boyu alnından, aklından ve ruhundan silemeyeceğin ‘bir darbecinin çocuğu olma’ travması ve insiyakla zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma iftiralar atıyorsun. Şimdi sana anladığın dille cevap veriyorum; şerefli insanlar iftira atmaz! Yoklukla malul iftiranı sana yedireceğim” ifadelerini içeren tweet paylaştı.

SİLDİ, ÖZÜR DİLEDİ

Özdağ ise Uysal’a “Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı tanımak için bu tweet’i okuyun” sözleriyle yanıt verdi. Bu paylaşımı kısa süre içinde silen Uysal, yeni bir tweet atıp özür diledi. Uysal, “Hakaret, tahrik ve iftirayı meslek edinmiş, neye ve kime hizmet ettiği malum Ümit Özdağ tarafından zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma kasıtlı saldırılarına karşı kastımı aşan çok yanlış bir örnek üzerinden cevap verdiğimden kamuoyuna üzgün olduğumu ve özrümü beyan ediyorum” ifadelerini kullandı.


#Ümit Özdağ
#Gültekin Uysal
#6'lı Masa
1 saat önce
default-profile-img
Seviyesiz siyaset: Gültekin Uysal'dan Ümit Özdağ'a 'tecavüzlü' hakaret
Cam odada kitap yazacak
Biden'ın evinde arama
PKK'ya desteğiniz nedeniyle bu durumdayız: İsveç'te NATO'ya üyelik tartışması
Filistinli kadın mahkumlara saldırı
12 kilo patlayıcı kullanıldı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.