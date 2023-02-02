Seviyesiz siyaset: Gültekin Uysal'dan Ümit Özdağ'a 'tecavüzlü' hakaret

6’lı Masa’nın açıkladığı ortak mutabakat metni Masa’nın ortaklarından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında seviyesiz bir kavgaya sebep oldu.

Kavga, 6’lı Masa’nın önceki gün açıkladığı mutabakat metnini Özdağ’ın hedef almasıyla başladı. Özdağ, “Sizi ‘Tarikat ve cemaatleri devletten çıkaracağız’ demekten alıkoyan nedir? Saidi Nursi denilen adamın müritlerinden biri olan ortağınız Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal mı? Türkçe Olimpiyatları’nda boy gösterip cemaatlerin devlete el koymasına göz yuman, iş birliği yapan diğer ortaklarınız Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu mu? Çıkın Türkiye’yi ne kadar sevdiğinizi açıklayın” eleştirisinde bulundu.

İĞRENÇ TWEET

Özdağ’a Twitter hesabından yanıt veren Uysal’ın paylaşımı ikili arasındaki tansiyonu daha da artırdı. Uysal, “Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi ile bir ömür boyu alnından, aklından ve ruhundan silemeyeceğin ‘bir darbecinin çocuğu olma’ travması ve insiyakla zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma iftiralar atıyorsun. Şimdi sana anladığın dille cevap veriyorum; şerefli insanlar iftira atmaz! Yoklukla malul iftiranı sana yedireceğim” ifadelerini içeren tweet paylaştı.

SİLDİ, ÖZÜR DİLEDİ

Özdağ ise Uysal’a “Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı tanımak için bu tweet’i okuyun” sözleriyle yanıt verdi. Bu paylaşımı kısa süre içinde silen Uysal, yeni bir tweet atıp özür diledi. Uysal, “Hakaret, tahrik ve iftirayı meslek edinmiş, neye ve kime hizmet ettiği malum Ümit Özdağ tarafından zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma kasıtlı saldırılarına karşı kastımı aşan çok yanlış bir örnek üzerinden cevap verdiğimden kamuoyuna üzgün olduğumu ve özrümü beyan ediyorum” ifadelerini kullandı.



