Şevval'i öldürüp 12. kattan atlayan erkek arkadaşının mektubundan çıkanlar şoka uğrattı

Olay yerindeki incelemenin ardından Çiftçi ile Yüce'nin cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Şevval Çiftçi'nin acılı annesi Sibel ile babası Tayyar Çiftçi de Adli Tıp Kurumu'na gitti. Burada anne Çiftçi, “Gitti yavrum, gitti. Ben kuzuma, ciğerime yetişemedim. Hiç mi beni düşünmedin kuzum. ‘Yetiş' dedin de ben mi duymadım. Ciğerim ne kadar can çekiştin kuzum. Kızımı getirin, çok özledim” diyerek, gözyaşı döktü.