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Ev ve iş yerinden ruhsatsız 14 tabanca ve 4 av tüfeği çıktı

Ev ve iş yerinden ruhsatsız 14 tabanca ve 4 av tüfeği çıktı

13:0120/05/2025, Salı
DHA
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Olay ile ilgili gözaltına alınan ev ve iş yerinin sahibi E.Ö., jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay ile ilgili gözaltına alınan ev ve iş yerinin sahibi E.Ö., jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir ev ve iş yerinde yapılan aramada 14 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda şarjör ve silah parçası ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından silah kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda Derince ilçesinde bulunan bir iş yeri ve evde arama gerçekleştirildi.

Aramada 14 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 105 tabanca şarjörü, 28 tabanca üst kapağı, 26 tabanca gövdesi, 20 numaratör aparatı, 8 adet tabanca namlusu, 3 namlu açma aparatı, 3 tabanca kabzası, 247 tabanca fişeği, 93 av tüfeği fişeği, 60 kurusıkı tabanca fişeği, 165 fişek ateşleme kapsülü, 2 t kama, 2 adet 12,7 milimetre fişek ve 1 muşta ele geçirildi.

Olay ile ilgili gözaltına alınan ev ve iş yerinin sahibi E.Ö., jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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