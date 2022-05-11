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ADANA

Seyhan Baraj Gölü'nün seviyesi yükseldi kafeler sular altında kaldı

Adana’da Seyhan Baraj Gölü’nün su seviyesi yükselince, göl etrafındaki kafelerin bazı bölümleri sular altında kaldı. Esnaf, sular altında kalan işletmelerinin bazı bölümleri için yetkililerden yardım talebinde bulundu.

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Haber Merkezi İHA
Seyhan Baraj Gölünün seviyesi yükseldi kafeler sular altında kaldı
Arşiv.

Toros Dağlarındaki karlarının erimesi ve yağışların bu sene fazla olması sebebiyle kuraklık nedeniyle kıyıdan 500 metre çekilen Seyhan Baraj Gölü’ndeki su seviyesi geçtiğimiz hafta artmaya başladı. Seyhan Baraj Gölü’nde bulunan Amerikan Adası’ndaki işletmelere ait masalar, çocuk oyun alanları ve kameriyeler 8 Mayıs Pazar günü itibariyle adeta suyun içinde kaldı.

İşletmelerine ait bazı bölümler suyun içinde kalan esnaf ise kurtarabildiği kadar malzemesini kurtardı. Sular altında kalan işletmeler ise dron ile görüntülendi.

Gelen vatandaşlar geri döndü

Adaya hafta sonu piknik için gelen vatandaşlarda adanın bazı bölümlerinin de sular altında kaldığını görünce başka yerlere gitmek zorunda kaldığı da öğrenildi.
Adada uzun yıllardır kafe işleten Burhan Yalçın, “Su seviyesi gün geçtikçe artmaya başladı ancak son 1 haftadır üst düzeyde. Sandalye, masa ve bazı bölümler şuan gölün ortasında kaldı. 2 gün içerisinde sular altında kaldık. İnsanlar da artık gelmez oldu. İnsanlar buraya esnafların canlılığına gelirdi ama sular altında kalınca insanlarda da seyrekleşme oldu. Artık suların buharlaşması için sıcakları bekliyoruz” diye konuştu.

“40-45 masamızın dolu olması lazımken şuan kimse yok”

Emin Ozan Ataseven isimli işletmeciyse baraj kapaklarının açılarak suyun boşaltılması gerektiğini söyledi. Ataseven, “Yetkililerden baraj kapaklarının açılmasını istiyoruz. Burada bizim malzemelerimiz de zarar görüyor. İşçi sayımız 15 ancak şuan iş yapamadığımız için onlarda gelmiyor. Tek biz değil birçok işletme bu halde. Öğle saatlerinde normalde 40-45 masamızın dolu olması lazımdı ama şuan kimse yok” ifadelerini kullandı.

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Mahalle halkı, ani taşkınlara karşı önlem alınmasını istedi.
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Cevdet Bostanoğlu, aile mezarlığının su altında olduğunu belirterek, “Aile mezarlığımız maalesef baraj kaynaklı taşkında su içerisinde kaldı.
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'CAMİYE KADAR GELMESİ YAKIN'<br><br>Şu an barajda bulunan suyun camimize kadar gelmesi de çok yakın. Daha önce bu durum ile birkaç kez daha karşı karşıya kaldık.
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Mezarlığımızda bulunan bu görüntü şüphesiz kimsenin hoşuna gitmeyecektir.
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'ÜZÜCÜ BİR MANZARA'<br><br>Bunu bizim yüreğimiz kaldırmıyor. Üzücü manzara ile karşı karşıyayız” diye konuştu.
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Bayram öncesi mezarlıkların görüntüsüyle üzüldüklerini söyleyen Gülay Bostanoğlu da, “Bazı mezarlarımız su altında kalması hoş bir görüntü değil.
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Bayram ziyaretine gelecek olanlar da hoş karşılaşmayacaklar” dedi.
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