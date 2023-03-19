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Seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için başvurular yarın başlıyor

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için başvuruların alınmasına yarın başlanacak.

10:43 . 19/03/2023 الأحد
AA
foto/arşiv

foto/arşiv

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yönelik takvimine göre, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmen, seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için "www.ysk.gov.tr" internet adresinde bulunan veya ilçe seçim kurullarından temin edilecek "seyyar sandık kurulu talep formu" ile ilçe seçim kurulu başkanlığına ya da ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa bir yakını aracılığıyla başvurabilecek.


Başvurular, bugünden itibaren 2 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.




#seyyar sandık
#YSK
#Cumhurbaşkanı Seçimi
#28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi
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