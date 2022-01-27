Sezonun en büyük kardan adamı Elazığ’da yapıldı: Yaklaşık 4 metre uzunluğunda

Etkili olan kar yağışının ardından Baskil ilçesinde bir grup vatandaş, karlı manzaraların vazgeçilmezi kardan adamdan alışılmadık bir tasarıma imza attı. Rekor denemesi için dev kardan adam yapan vatandaşlar, uzun uğraşlar sonucu sezonun en uzunun kardan adamını yaptı. Metre ile ölçülen kardan adamın uzunluğu tam 3 metre 75 santim çıktı. Telefonla kardan adamı çeken vatandaşın şiveli tanıtımı ise izleyenleri gülümsetti.
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Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi’nde eşinin yaptığı kardan adamı camdan gören Şevket Şentürk eşiyle iddialaşarak kendi kardan adamını yapmak için sokağa çıktı. Çocukları ile birlikte kardan kurt yapmaya karar veren Şentürk, adeta ortaya şaheser çıkarttı.
Gerçeğine birebir benzeyen kurt bazı vatandaşlar tarafından gerçek sanılırken, sokak köpekleri de kurt gördüklerini sanarak havladı.
Yapımı yaklaşık 45 dakika süren kardan kurt, vatandaşların ilgi odağı oldu.
“Eşime nispet olsun diye böyle yaptım”<br><br>Yaptığı kardan kurt ile ilgili konuşan Şevket Şentürk, “Çocuklarımızla biraz eğlenelim istedik ortaya böyle bir şey çıktı. Biraz gerçekçi oldu sokak köpekleri de gerçek sanıp etrafında havladı...
Daha önceden asker yapmıştım, normal kardan adam yapmıştım, şimdi hayvanlarla alakalı merakım olduğu için kurtları da sevdiğim için bunu yapmak istedim ve bayağıda gerçekçi oldu. Eşime nispet olsun diye böyle yaptım” dedi.
Eşinin yaptığı kardan adamı beğenmedi, ortaya şaheser çıkarttı
Eşinin yaptığı kardan adamı beğenmedi: Ortaya şaheser çıkarttı
Arnavutköy'de eşinin yaptığı kardan adamı beğenmeyen bir kişi, çocuklarıyla birlikte gerçeğine uygun boyutlarda bir kardan kurt yaptı. Sokak köpeklerinin zaman zaman gerçek sanarak havladığı kardan kurt görenleri şaşkına çevirdi.
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Bursa’da 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrası kentin bir çok noktasında vatandaşlar kardan adam yaptı. Uzun süre sonra karla buluşan vatandaşların yaptıkları birbirinden ilginç kardan adamlar insanları gülümsetirken sosyal medyada paylaşılan görüntülerde büyük ilgi gördü.
Yıldırım ilçesinde bir mahallede bir gurup vatandaş yaptıkları kardan adamla halay çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi. Yine aynı mahallede bir evin teras kısmında duvar üzerinde amuda kalkar şekilde yapılan kardan adamda büyük ilgi gördü. Osmangazi ilçesinde imam cübbesi giydirilen bir kardan adamın arkasında safa duran kalabalık Türk halkının hayal gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Bu sene kardan adamlardan çok kıyafet giydirilen kardan teyzeler dikkat çekti. Bir çok evin teras kısmında yapılan kardan kadınlar ve atletik vücutlu kardan adamlar en usta heykel tıraşların elinden çıkan heykelleri aratmadı. Bir çok parkta salıncaklarda bu sene boş geçilmedi. Birlikte salıncağa binen kardan sevgililer romantik müzik eşliğinde sallanırken bazı evlerin balkonlarına da özellikle salıncak kurulup kardan adamlar salıncakta sallandırıldı. Küçük bir kız çocuğunun da kardan adamı öptükten sonra korktuğu görüntüler izleyenleri gülümsetti. Nilüfer ilçesinde de bir esnaf korona virüse dikkat çekmek için trafik lambası boyunda yaptığı kardan adamın yüzüne maske taktı.
Uzun bir süredir beklenen kar yağışının ardından yaşanan bu görüntüler korona pandemisini sonrası vatandaşları gülümsetip biraz olsun rahatlattı.
Kimi gelin kimi polis kimi halay başı oldu: Yurttan ilginç kardan adam manzaraları
Bursa'da kardan yapılan adam ve kadınlar Türk insanın hayal gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Kimisi yaptığı kardan adamla halay çekti, kimisi salıncağa bindirdi, kimisi imam cübbesi giydirip arkasında safa durdu, bazıları da korona virüse dikkat çekmek için yüzüne maske taktı. Kardan adamlardan çok kardan teyzeler, kardan gelinler dikkat çekti.
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Beytüşşebap ilçesinde dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı sonrası Remzi Cin isimli bir vatandaş, evinin önünde çocukları için kardan adam yerine kardan at yaparak süsledi.
Remzi Cin, yapmış olduğu kardan ata kömürden göz ve ve ağız yaparak çocuklarıyla doyasıya eğlendi.
Remzi Cin, Aylardır kar özlemi çekiyorduk. Nihayet yağdı, sabah uyandığımızda her taraf beyaza bürünmüştü. Çocuklarım bir kardan adam yapmamı istedi ben de farkındalık olsun diye at yaptım. Güzel bir gün oldu dedi.
Kardan adam yerine kardan at yaptılar: Bir de üzerine bindiler
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar kardan adam yerine kardan at yaparak sırtına bindi.