SGK duyurdu: Elazığ deprem nedeniyle mücbir sebep kapsamına alındı

|
SGK'dan Elazığ kararı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), depremlerden etkilenen Elazığ'ın da Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 6 Şubat-31 Temmuz tarihleri arasında mücbir sebep kapsamına alındığını hatırlattı.
Kurumun 9 Şubat'ta yaptığı duyuruyla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için "mücbir sebep hali" ilan edilmiş ve bu illerdeki vatandaşlara sosyal güvenlikle ilgili işlemlerde bazı kolaylıklar getirilmişti.