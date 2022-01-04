Gündem Siber polisinden 11 ilde Twitch operasyonu 38 gözaltı
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Siber polisinden 11 ilde 'Twitch' operasyonu: 38 gözaltı

Twitch isimli sosyal medya platformunda haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik soruşturmada 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 38 kişi gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Siber polisinden 11 ilde Twitch operasyonu: 38 gözaltı
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Twitch isimli sosyal medya uygulamasında canlı yayın yapan ve canlı yayına katılan kişilerin, çalıntı kredi kart bilgilerini kullanarak düzenli bağış yaptıkları yönünde ihbar aldı.

  • Hareket geçen siber polisi şüphelilerin çalıntı kredi kartları ile uygulama üzerinden para transferi gerçekleştirip, ödemeleri yayın sahibiyle aralarında paylaştıklarını tespit etti.

ALTISI ÇOCUK

Operasyon için düğmeye basan ekipler, bugün İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Aydın, Eskişehir, Kocaeli, Balıkesir, Manisa ve Denizli'de operasyon düzenledi. Operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 6'sının çocuk olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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