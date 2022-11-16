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Siber ve akran zorbalığı disiplin cezasına çarptırıldı: Milli Eğitim Bakanlığı yeni yönetmelik yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik ile akran zorbalığı ile siber zorbalık yapan öğrencilere disiplin işlemi yapılacak. Yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, " siber zorbalık" ve " akran zorbalığı" fiilleri yapan öğrencilere de disiplin işlemi uygulanacak. Yayımlanan yönetmelikte izinsiz kayıt alan ve paylaşan öğrencilere, bir başka öğrencinin sosyal veya duygusal gelişimini olumsuz yönde etkileyen öğrencilere yönelik disiplin cezası verileceği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Siber ve akran zorbalığı disiplin cezasına çarptırıldı: Milli Eğitim Bakanlığı yeni yönetmelik yayımladı
Arşiv.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklikler yaptı. Resmi gazetede yayımlanan yeni düzenlemeyle, "siber zorbalık" ve "akran zorbalığı" fiilleri yapan öğrencilere de disiplin işlemi uygulanacak. Bu fiil yeni düzenlemede, "bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla eğitim ve öğretim faaliyetlerine, kişilere ve kurumlara zarar vermek" şeklinde açıklandı. Böylece, okul idaresinin, öğretmenlerin, okul çalışanları ve diğer öğrencilerin izinsiz olarak görüntülerini çeken, kaydeden veya paylaşan öğrenciler de disiplin cezası alacak.

Düzenlemede, "tekrarlayan çeşitli davranışlarıyla başka bir öğrencinin, sosyal veya duygusal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek şekilde akran zorbalığı yapmak." şeklinde anlatılan durumlar da disiplin cezası gerektiriyor.

TÜTÜN MAMÜLÜ TATKLİTLERİ DE DİSİPLİN LİSTESİNDE

Yönetmelikle disiplin işlemi gerektirecek eylemler arasına tütün mamulü taklitleri de girdi.

Öğrencilerin tütün içermeyen ancak tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan her türlü ürünü bulundurma veya kullanmaları ile okulla ilgisi olmayan kişilerin okul yönetiminin izni dışında okula getirilmesi disiplin maddeleri arasına alındı.

Disiplin maddeleri arasına alınan diğer hükümler şöyle:

  • "Siyasi, ideolojik, müstehcen veya yasaklanmış araç, gereç, doküman ve benzerlerini paylaşmak, dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, yazmak; bu amaçlar için bilişim araçlarını, okul araç-gerecini ve eklentilerini kullanmak, okul, pansiyon ve eklentilerini belirlenen kurallar dışında kullanmak, pansiyonda izinsiz kalmak."

Okul disiplin mevzuatı çerçevesindeki şikayetler, gerçek veya tüzel kişilerce okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilecek. İsimsiz ve imzasız başvuruların işleme alınmaması esas olmakla birlikte; iddiaların belgelerle ortaya konulmuş olması veya araştırılmasını gerektirir boyutta önemli konuları içermesi halinde ihbara işlem yapılacak.

DİSİPLİN CEZALARIYLA İLGİLİ DÜZENLEME

Yeni düzenleme ile herhangi bir disiplin cezası almamış olan öğrencilerin kınama cezasını gerektiren davranışlardan birini ilk defa işlemesi halinde pozitif disiplin anlayışı ile öncelikle yazılı uyarı yapılacak.

Olumsuz davranışlarının devamı halinde kendisine uygulanabilecek yaptırımlar konusunda uyarılacak. Yazılı uyarı rehberlik ve psikolojik danışma servisine ve okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bilgi amaçlı gönderilecek. Yazılı uyarı ile veli görüşmesine ilişkin bilgiler e-Okul sistemine işlenmeyecek.

Öğrenci, kınama cezasını gerektiren ikinci davranışında doğrudan okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna gönderilecek.

CEZA GEREKTİREN FİİLLERDE BULUNAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Ceza gerektiren davranış ve fiillerde bulunan öğrencilere, okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu ve sınıf rehber öğretmeni tarafından hazırlanan ve okul müdürü tarafından onaylanan plan doğrultusunda iyileştirici, geliştirici veya yönlendirici çalışmalar ile topluma hizmet, ödev ve proje çalışmaları yapılacak.

  • Bu çalışmalar, Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine göre okul müdürlüğünce yürütülecek. Yapılan çalışmalar düzenli olarak takip edilecek. Yapılan gözlem ve çalışmalar öğrencinin davranış puanının görüşülmesi sürecinde öğretmenler kuruluna sunulacak.

Okulda dehşeti yaşadı: Küçük kız okul arkadaşları tarafından hastanelik edildi
FOTOĞRAF 12
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Okulda hastanelik eden akran şiddeti
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Okulda hastanelik eden akran şiddeti
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Okulda hastanelik eden akran şiddeti
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Okulda hastanelik eden akran şiddeti
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Okulda hastanelik eden akran şiddeti
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Okulda hastanelik eden akran şiddeti
Okulda dehşeti yaşadı: Küçük kız okul arkadaşları tarafından hastanelik edildi
Ataşehir'de ortaokul öğrencisi 10 yaşındaki Ö.M. sınıf arkadaşları tarafından darbedildi. Vücudunda kırıklar oluşan 10 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı. Aile şikayette bulunurken anne Deniz M. "Kızım 2 doktor tarafından muayene edilip, parmağının kırıldığı, saçlarının koparıldığı, dizlerinin kanlar içerisinde olduğu rapor edildi. Müdür bana, 'Sizin zararınız neyse karşılayalım' diyor. Yasal yollarla adaleti arayacağım. Çocuğumun psikolojisi bozuldu" diye konuştu.


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