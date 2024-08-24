|
Gündem

Şiddete karşı 4,3 milyon kişiye eğitim ve seminer

Uğur Duyan
04:00 - 24/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:11 - 24/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturulması ve zihniyet dönüşümünün sağlanması amacıyla ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personele ve toplumun farklı kesimlerine yönelik eğitim ve seminerler yapıyor. Bu doğrultuda 17 yılda 4,3 milyon kişiye farkındalık eğitimi verildi. Kamuda yüksek bürokrasiden kolluk kuvvetlerine kadar tüm kadrolar bu eğitime tabi.

Eğitimlerin devamlılığı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet, İçişleri, Sağlık ve Milli Savunma bakanlıklarının yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı arasında protokoller imzalandı. Bakanlığın, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna sunduğu rapora göre, 2007 yılından bu yana 4,3 milyon kişiye kadına karşı şiddet noktasında farkındalık eğitimleri verildi: 1 milyon 536 bin 39 er ve erbaşa, 869 bin 996 kolluk görevlisine, bin 837 mülki amire, 631 bin 954 öğretmene, 663 bin 886 sağlık görevlisine, 117 bin 72 din görevlisine, 261 bin 406 kamu görevlisine ulaşıldı.

46 BİN KADINA DESTEK

2024'te kadın konukevlerinde 46 bin 221 kadına çeşitli alanlarda destek verildi, 3 bin 771 kadına psikolojik destek sağlandı. Bin 52 kadına hukuki destek ve danışmanlık hizmeti verildi. 195 kadın işe yerleştirildi.



#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Kadına Şiddet
#Toplum
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Instagram'da profile müzik ekleme özelliği geldi! Instagram profiline şarkı ekleme nasıl yapılır?