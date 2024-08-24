Şiddete karşı 4,3 milyon kişiye eğitim ve seminer

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturulması ve zihniyet dönüşümünün sağlanması amacıyla ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personele ve toplumun farklı kesimlerine yönelik eğitim ve seminerler yapıyor. Bu doğrultuda 17 yılda 4,3 milyon kişiye farkındalık eğitimi verildi. Kamuda yüksek bürokrasiden kolluk kuvvetlerine kadar tüm kadrolar bu eğitime tabi.

Eğitimlerin devamlılığı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet, İçişleri, Sağlık ve Milli Savunma bakanlıklarının yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı arasında protokoller imzalandı. Bakanlığın, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna sunduğu rapora göre, 2007 yılından bu yana 4,3 milyon kişiye kadına karşı şiddet noktasında farkındalık eğitimleri verildi: 1 milyon 536 bin 39 er ve erbaşa, 869 bin 996 kolluk görevlisine, bin 837 mülki amire, 631 bin 954 öğretmene, 663 bin 886 sağlık görevlisine, 117 bin 72 din görevlisine, 261 bin 406 kamu görevlisine ulaşıldı.