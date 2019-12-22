İDO, Şehir Hatları ve BUDO seferleri iptal edildi Şiddetli lodos nedeniyle İDO, Şehir Hatları ve BUDO seferleri iptal edildi İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarının ardından lodos etkisini akşam saatlerinde göstermeye başladı. Şiddetli lodos nedeniyle İDO, Şehir Hatları ve BUDO seferleri iptal edildi.

Haber Merkezi 22 Aralık 2019, 00:11 Son Güncelleme: 22 Aralık 2019, 00:16 İHA