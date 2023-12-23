İşgalci güç İsrail’in Gazze’nin sağlık altyapısını yok etme ve bölgeyi insansızlaştırma politikası çerçevesinde uydurduğu yalanlar bir bir ortaya konuyor. Washington Post gazetesi, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Şifa Hastanesi’ni işgal etmesine rağmen hastanenin Hamas tarafından askeri amaçlarla kullanıldığına dair iddialarına hala geçerli bir kanıt sunamadığını belirterek altının boş olduğunu ortaya koydu. “İsrail Ordusunun Goebbles’i olarak bilinen sözcü Daniel Hagari, 27 Ekim’de düzenlediği basın toplantısında, Şifa Hastanesi’nin altında “Hamas’ın komuta merkezi olduğunu” iddia ederek, hastanelerin “terör amaçlı kullanıldığında uluslararası hukuka göre korunma statüsünü kaybedeceği” tehdidinde bulunmuştu. Bunun ardından İsrail güçleri hastaneyi bombalamış, daha sonra da işgal etmişti. Hagari, bu iddialarını “somut kanıtlarla” desteklediğini öne sürmüştü. Washington Post’un haberinde, İsrail’in aksine bu iddiaların geçerli kanıtlara dayanmadığı vurguladı. İsrail’in hastaneye saldırıları Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri tarafından da savaş suçu olarak nitelendirilmişti.

Hiçbir delil göstermedi

Haberde, “Washington Post’un açık kaynaklı görseller, uydu görüntüleri ve ordunun kamuoyuna açıkladığı tüm materyaller üzerinde yaptığı analize göre, İsrail hükümetinin sunduğu kanıtlar Hamas’ın hastaneyi bir komuta ve kontrol merkezi olarak kullandığını göstermekte yetersiz kalıyor” değerlendirmesine yer verildi.

5 hastanede de tünel yok

“İsrail ordu birlikleri tarafından keşfedilen tünel ağına bağlı odalarda Hamas’ın askeri kullanımına ilişkin herhangi bir kanıt görülmedi.” ifadeleri kullanılan haberde, “Hagari’nin tespit ettiği 5 hastane binasından hiçbirinin tünel ağına bağlı olmadığı görüldü. Tünellere hastane koğuşlarının içinden erişilebileceğine dair hiçbir kanıt bulunmuyor” sözleriyle yalanlar ortaya konuldu.

İnsancıl hukuk ihlal edildi

Gazete, delilleri titizlikle inceledikten sonra Şifa Hastanesi’nde bir komuta ve kontrol merkezi olduğu yönündeki iddiaların yetersiz kaldığını dolayısıyla uluslararası insancıl hukuka göre öncelikli korunması gereken hastaneye yönelik askeri saldırılar hakkında hukuki ve insani açıdan kritik soruların ortaya çıktığını belirtti.

ABD de kanıtlayamadı

İsrail güçlerinin hastaneyi işgal etmesinden saatler önce ABD yönetiminden, İsrail’in iddialarını doğrulayan istihbarata sahip olduklarına dair açıklamalar geldiğini hatırlatan Washington Post, buna karşılık bu değerlendirmelerin dayandığı istihbaratın paylaşılmadığına dikkati çekti.

Eski Başbakan itiraf etmişti

İsrail’in yeni tünel iddiaları, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak’ın “Şifa Hastanesi’nin altında sığınaklar inşa ettik” itirafıyla ilişkilendirilmişti.











