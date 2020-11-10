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BURSA

Sigara yasağına inanmadılar: Kamera şakası mı?

Bursa'da koronavirüsle mücadele kapsamında açık havada sigara içmek yasaklandı. Polis ekipleri kararın ardından ana arterler ve meydanlarda ilk gün vatandaşları uyarırken, ikazlara uymayanlara 900 lira para cezası kesileceği açıklandı. Sokakta sigara içerken maskesini indiren Bursalılar ise kararı soran gazetecilere, "Kamera şakası yapmayın" dedi.

Haber Merkezi İHA
Bursa'da açık havada sigara içmenin cezası 900 TL oldu.
Bursa'da açık havada sigara içmenin cezası 900 TL oldu.

Bursa Valiliği, yürürken maskeyi indirip sigara içilmesini yasakladı.

Polis ekipleri ise karar sonrası maskesini indirmek durumunda kalan vatandaşları uyardı. Polisler, "Kendi can güvenliğiniz ve toplumun sağlığı için maskenizi indirmeyin. Yürürken sigara içilmesi İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla yasaklandı" uyarısında bulundu.

900 TL CEZASI VAR

Kararı vatandaşların hemen hemen hepsi olumlu karşılarken, sigara tiryakileri ise bu karara göre tedbir alacaklarını ifade ettiler. Ekiplerin ilk gün uyarıda bulunacağı, uyarıları dikkate almayanlara 900 TL para cezası keseceği öğrenildi.

Polis ekipleri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda yaptıkları anonslarla da vatandaşları sesli olarak ikaz etti.

ŞAKA YAPMAYIN!

Sokakta sigara içerken maskesini indiren Bursalılar ise kararı soran gazetecilere, "Kamera şakası yapmayın" dedi.


Bursa'da işlek cadde ve pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı
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