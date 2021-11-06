Şike kumpasından yargılanacaklar: ​FETÖ’cü 38 yargıca dava

FETÖ’nün “futbolda şike” kumpasında yer alan 38 eski savcı ve hakim hakkında ilk kez iddianame hazırlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile eski Fenerbahçe Yöneticisi İlhan Yüksel Ekşioğlu “müşteki”, eski savcılardan Zekeriya Öz, Mehmet Berk, Fikret Seçen, Cihan Kansız ile dönemin hakimi Mehmet Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 38 kişi “şüpheli” olarak yer aldı. İddianamede, şüphelilerin “kişiseI verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, haberleşmenin gizliliğini ihlal, görevi kötüye kullanma, gizliliğin ihlali, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, özel hayatın gizliliğini ihlal, ihmali davranışla görevi kötüye kullanma” suçlarından cezalandırılması istendi.

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HEDEF FB’Yİ ELE GEÇİRMEK

İddianamede, eski hakim ve savcıların, kamuoyunda ‘futbolda şike’ kumpası olarak bilinen soruşturma ve kovuşturmada yargı yoluyla futbol camiasını dizayn etmek ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nü ele geçirerek dönemin Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım’ı tasfiye etmek amacıyla yaptıkları yargısal faaliyetlerinde Anayasa’ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre karar vermedikleri vurgulandı.

FETÖ’YE HİZMET ETTİLER

Bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleriyle hiçbir biçimde bağdaşmayacak şekilde FETÖ yapılanması içerisine giren şüphelilerin, örgüt hiyerarşisi ve ideolojik bağlılık duyguları ve örgütün talimatıyla kolluk görevlileri ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek FETÖ’nün amacı doğrultusunda hareket ettikleri, maddi gerçeğin ortaya çıkmasına çalışmadıkları, buna göre tarafsızlık, doğruluk, tutarlılık, ehliyet ve liyakat ilkelerine aykırı davrandıkları da iddianamede anlatıldı. Son soruşturmanın açılması talebiyle iddianame, Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme, son soruşturmanın açılmasını kabul ederse, şüpheliler suça konu görev yaptıkları zaman birinci sınıf ve savcı oldukları için Yargıtay'da yargılanacak.

ZEKERİYA ÖZ: 86 YIL

Günlük olağan görüşme yapan kişiler hakkında yeniden dinleme kararı talebinde bulundu. Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu ve daha birçok ismi soruşturmaya dahil etti. 6 suçtan 21 yıl 9 aydan 86 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

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MEHMET BERK: 88,5 YIL

Baştan beri soruşturma ile ilgisi olmadığı bilinen çok sayıda kişiyi soruşturmaya dahil edip usule aykırı delil oluşturmaya çalıştı. Gizli tanıklar ortaya çıkardı. 8 ayrı suçtan 26 yıl 6 aydan 88 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

MEHMET EKİNCİ: 43 YIL