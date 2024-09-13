Silah kaçakçılarına 81 ilde operasyon: 2 bin 459 şüpheli hakkında işlem yapıldı

81 il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlar sonucu evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 2 bin 738 silah ele geçirildi, 2 bin 459 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Kocaeli’de 101 adet tabanca ve 3 bin 242 adet silah parçası ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya’da 61 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
Yalova’da 50 tabanca ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da 272 tabanca, 24 av tüfeği ele geçirildi. 341 şüpheli gözaltına alındı.
Adana’da 129 tabanca, 14 av tüfeği ele geçirildi. 147 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa’da 50 tabanca, 72 av tüfeği ele geçirildi. 85 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep’te 45 tabanca, 34 av tüfeği ele geçirildi. 107 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir’de 66 tabanca, 24 av tüfeği ele geçirildi. 100 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara’da 15 tabanca ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.