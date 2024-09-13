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Silah kaçakçılarına 81 ilde operasyon: 2 bin 459 şüpheli hakkında işlem yapıldı

81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik 81 ilde düzenlenen "Mercek-25" operasyonlarında 2 bin 738 silah ele geçirildi, 2 bin 459 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

08:52 - 13/09/2024 Cuma
Güncelleme: 09:08 - 13/09/2024 Cuma
Yeni Şafak
Ele geçirilen silahlar.
Ele geçirilen silahlar.

81 il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlar sonucu evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 2 bin 738 silah ele geçirildi, 2 bin 459 şüpheli hakkında işlem yapıldı.


Bazı illerde yakalanan ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan şüpheliler şöyle:

Kocaeli’de 101 adet tabanca ve 3 bin 242 adet silah parçası ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya’da 61 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova’da 50 tabanca ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 272 tabanca, 24 av tüfeği ele geçirildi. 341 şüpheli gözaltına alındı.

Adana’da 129 tabanca, 14 av tüfeği ele geçirildi. 147 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa’da 50 tabanca, 72 av tüfeği ele geçirildi. 85 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep’te 45 tabanca, 34 av tüfeği ele geçirildi. 107 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir’de 66 tabanca, 24 av tüfeği ele geçirildi. 100 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara’da 15 tabanca ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.


#Silah
#Kaçakçı
#İstanbul
#Ankara
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