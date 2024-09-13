Silah kaçakçılarına 81 ilde operasyon: 2 bin 459 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Uyuşturucu imalatı yapanlara yönelik Ankara, İzmir ve Antalya'nın da arasında olduğu 50 ilde operasyonlar gerçekleştirildi. Uyuşturucu satıcılarına yönelik 50 ilde düzenlenen "Narkoçelik-38" operasyonlarında 316 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu 580 kilogram uyuşturucu ve 121 bin 970 uyuşturucu hap ele geçirildi.