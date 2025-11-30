Yeni Şafak
Silah tacirleri yakalandı

09:1830/11/2025, Pazar
IHA
Ele geçirilen ruhsatsız silahlar.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 2’si hafif makineli tüfek olmak üzere 24 ruhsatsız silah ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucu ’Silah Ticareti’ yapan şahısların yakalanmasına yönelik tespit edilen adreslere eş zamanla operasyon düzenlendi. Operasyonda; B.Y. ve Z.A.D. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda ise; 2 adet UZİ hafif makineli tüfek ve 22 adet ruhsatsız tabanca olmak üzere toplam 24 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma sürerken Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

