Silahlı saldırıda öldürülen Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşinden açıklama: Acımız üzerinden siyasi hesaplaşma yapmayın

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş ile yanında bulunan arkadaşı Selman Bozkurt Ankara, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456'ncı Sokak'ta geçtiğimiz Cuma cami çıkışında motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Doç. Dr. Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan yaralandı. Olayla ilgili saldırganla birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Doç. Dr. Sinan Ateş, Bursa Ulu Camii'nde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'SOSYAL MEDYA BİR HÜKÜM YERİ DEĞİLDİR'

Doç. Dr. Sinan Ateş’in silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından sosyal medyada çeşitli iddialar öne sürülürken çok sayıda vatandaş olaya tepki gösterdi.

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Bunun üzerine Doç. Dr. Ateş’in sosyal medya hesabından ailesi adına açıklamada bulunan eşi Ayşe Ateş, eşinin cenazesine gelerek taziyelerini iletenlere teşekkür ederken şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'da düzenlenen hain suikast sonucu şehit düşen eşim Sinan Ateş'in cenazesi için yakından, uzaktan gelerek acımızı paylaşan, taziyelerini ileten herkese ailemiz adına teşekkür ediyorum. Eşimin şehit edilmesinden bugüne gerek sosyal medyada gerekse bazı internet sitelerinde yer alan katil arayışlarının, hedef göstermelerin kimseye bir faydası yoktur. Sosyal medya bir hüküm yeri değildir. Devletimiz, suçluları tespit edecek ve gereken cezayı verecek büyüklüktedir. Her şeyden önemlisi Allah, en büyük adalet ve hüküm sahibidir. Acımızı bir siyasi malzeme haline getirmek, acımız üzerinden siyasi hesaplaşma yapmak isteyenlerden istirhamımız, ellerini vicdanlarına koymaları, acımıza saygı duymalarıdır. Şu anda tek bir gerçek vardır: Sinan Ateş, hain bir suikaste kurban gitmiş Ülkücü şehittir. Onun manevi hatırasına saygı göstermek isteyen herkesten tek beklentimiz duadır."

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