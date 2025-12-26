Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Şile Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu: 15 zanlıya tutuklama talebi

Şile Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu: 15 zanlıya tutuklama talebi

19:2526/12/2025, Cuma
G: 26/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Rüşvetle gündemden düşmeyen CHP’li belediyelerden birisi de Şile...
Rüşvetle gündemden düşmeyen CHP’li belediyelerden birisi de Şile...

Şile Belediyesine yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturmasının ikinci dalgasında gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklama, 5'i ise adli kontrol tedbiri talebiyle mahkemeye sevk edildi. Doktor raporları doğrultusunda iki şüpheli serbest bırakıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'İrtikap', ,'Rüşvet' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor. Suç örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Görevden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli 10 Temmuz'da 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'İrtikap', 'Rüşvet' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Savcılıkça tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Özgür Kabadayı ile Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklanmıştı. Hakimlik Aslı Kotan hakkında ise imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar vermişti.

15 şüpheliye tutuklama talebi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen 22 şüpheliden 15'i tutuklama talebiyle, 5'i ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Öte yandan 2 şüpheli ise doktor raporu doğrultusunda serbest bırakıldı.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


#Şile Belediyesi
#Rüşvet
#Operasyon
#tutuklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 asgari ücret ödeme takvimi netleşti: Zamlı maaş ne zaman yatacak?