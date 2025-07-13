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Şile Belediye Başkanı Kabadayı tutuklandı

Şile Belediye Başkanı Kabadayı tutuklandı

21:4113/07/2025, Pazar
G: 14/07/2025, Pazartesi
AA
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Şile Belediye Başkanı Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Şile Belediye Başkanı Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talep edilen Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıkça tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkanı Kabadayı ile şüpheliler Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklandı.

Hakimlik, diğer şüpheli Aslı Kotan'ın ise imza şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.



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