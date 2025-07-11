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Şile Belediyesi’ne rüşvet operasyonu

Şile Belediyesi’ne rüşvet operasyonu

04:0011/07/2025, Cuma
G: 11/07/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Özgür Kabadayı
Özgür Kabadayı

Rüşvet ve yolsuzlukla anılan CHP’li belediyelere Şile de eklendi.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “irtikap”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” iddialarıyla yürüttüğü soruşturmada gözaltına alındı. Şile Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak, eski Özel Kalem Oğuz Kaçmaz, İmar Müdürü Aslı Kotan, Avukat Ali Şafak, Ruhsat Müdürü Evran Buçan da gözaltında. Kabadayı’nın, rüşvet pazarlığına tanık olanların ifadeleri üzerine sorgulanacağı öğrenildi. Şile’de otel yapan bir iş insanı ruhsat için 8 milyon rüşvet verdiğini iddia ederken, başka bir tanık ise arkadaşının iskan için Kabadayı'ya 300 bin lira rüşvet verdiğine şahit olduğunu söyledi.



#Özgür Kabadayı
#Şile Belediyesi
#Yolsuzluk
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