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Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı

06:4910/07/2025, Perşembe
G: 10/07/2025, Perşembe
DHA
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Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve bazı belediye çalışanları gözaltına alındı.
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve bazı belediye çalışanları gözaltına alındı.

Şile Belediyesi'ne sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve bazı çalışanlar gözaltına alındı.

Şile Belediyesi'ne sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve bazı kişiler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından sabah saatlerinde Şile Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve belediyeden bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.





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