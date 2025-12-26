CHP İstanbul İl Başkanlığı belediyeleri haraca bağlamış

Şile Belediyesi Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz, Şile Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Kaçmaz’ın tahliye edildiği öğrenildi. Yeni Şafak’ın ulaştığı ifadelere göre Kaçmaz, İstanbul’daki CHP’li belediyelerde Ekrem İmamoğlu’nun bilgisi ve talimatı dışında hiçbir iş yapılmadığını öne sürerek, belediyelerde “sistem” olarak adlandırılan yapıda kendisinin de içinde olduğunu söyledi.





PARAYI NAKİT VERDİM

Kaçmaz, CHP İstanbul İl Başkanlığı koordinasyonunda belediyelerden düzenli olarak para toplandığını iddia etti. İl başkanlığı için 100 bin TL talep edildiğini belirten Kaçmaz, şu ifadeleri kullandı: “CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Anadolu Yakası’ndaki belediye başkanlarının koordinas-yonundan sorumlu kişi il başkanı Özgür Çelik tarafından atanmıştı. Çelik’in talimatıyla, kazanılamayan ilçelerdeki CHP örgütlerinin masraflarının karşılanması amacıyla her belediyeden 100 bin TL isteniyor, ayrıca mevcut belediyesi olan ilçelerin örgüt giderlerinin de belediyeler tarafından karşılanması talimatı veriliyordu. Bu talimatı bize Baki Aydöner iletti. Parayı Anadolu Yakası’nda toplayacak kişinin Hasan Tozkoparan olduğu söylendi. Ödemeler mayıs ayında başladı. Haziran ayına ait 100 bin TL’yi Özgür Başkan’dan alarak Şile’de Hasan Tozkoparan’a elden teslim ettim. Parayı nakit olarak aldım.”





AYDÖNER'E 10 MİLYON TL

Kaçmaz, 2024 Yerel Seçimleri öncesinde Şile Belediyesi’nin asfalt ihalesini Serbülent Danış’a ait firmanın kazandığını, imzaların ise seçim sonrasına bırakıldığını fark ettiğini söyledi. Durumu Baki Aydöner’le görüştüğünü belirten Kaçmaz, Danış’la yapılan görüşmede Danış’ın, imza için Aydöner’e 10 milyon TL ödediğini ifade ettiğini aktardı.





KAÇAK OTEL İNŞAATI MÜHÜRLENMEDİ

Kaçmaz, Ayazma Caddesi Plaj Yolu’ndaki kaçak otel inşaatıyla ilgili de iddialarda bulundu. Zabıtanın mühürleme girişiminin müdahaleyle engellendiğini öne süren Kaçmaz, Aydöner’in arayarak baskı yaptığını, “Bu otel inşaatını yapan kişiler benim akrabalarım. İnşaat kesinlikle mühürlenmeyecek” diyerek tehditkâr bir üslup kullandığını, bu nedenle belediye başkanının

inşaatı mühürleyemediğini ifade etti.



