Şile Sofular Kavşağı ile ulaşım derdi son buldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayelerinde; Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve Şile Belediyesi’nin girişimleri ile tamamlanarak hizmete sokulan Sofular Kavşağı Projesi törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak ile Şile Belediye Başkan Yardımcıları, Şile Belediye Meclis Üyeleri, bölge mahalleleri muhtarları, kamu ve kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, STK temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende Şile Sofular Kavşağı, protokol konuşmalarının ardından dûalar eşliğinde açılış kurdelesinin kesilmesi ile vatandaşların hizmetine açıldı.

ŞİLEMİZE HAYIRLI OLSUN

Sofular Mahalle Muhtarı Bilal Aydın Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak’ın yaptığı açılış konuşmalarından ardından söz alan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı “İlçe başkanlığımdan beri hep talep edilen ancak bugüne nasip olan, böylesine hayırlı ve güzel ve bereketli bir hizmetin açılışını yapmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Uzun yıllardır ulaşım noktasında sıkıntı çektiğimiz bu noktada sorun da sona erdi. Ulaştırma Bakanımız Şile’ye geldiğine bu talebimizi ilettik ve bizleri kırmadı ve Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak Bey’in özel gayretleri ile yaklaşık 100 günde, 650 metre uzunluğunda, 4 bin ton asfalt atılması ile ve yaklaşık 7 milyon maliyet ile bu yatırımı tamamlamış bulunuyoruz. Emeği geçen herkese burada teşekkür ederim. Hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun!” diye konuştu.

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BAŞKAN OCAKLI’DAN MÜJDELİ HABERLER

Şile’nin beklediği hizmetler ile ilgili müjdeli haberler de veren Başkan İlhan Ocaklı “İstanbul’dan Şile’ye, Şile’den Ağva’ya ve Şile’den de İstanbul’a olmak üzere bu güzergâh üzerindeki yolların tamamlanması ve aynı zamanda yılın ilk çeyreğinde Ağva’daki yeni otobanın da açılması gibi bir hedefimiz var. Bu proje de büyük hızla devam ediyor. Bölgemize yapılmakta olan bu büyük yatırımlar için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, hükümetimize, bakanlarımıza, Karayolları Genel Müdürümüze ve 1. Bölge Müdürümüze çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

100 GÜNDE TAMAMLANDI

Şile Otoyolu’nda yapılan yol çalışması sonrasında Sofular sapağında ulaşımda ortaya çıkan bazı aksaklıklar yayalar ve sürücüler için engel oluşturmaktaydı. Konu ile ilgili olarak bölge muhtarları ve vatandaşların talepleri doğrultusunda Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’nın, Ulaştırma Bakanlığı ile yaptığı yoğun görüşmeler sonucunda Sofular Kavşağının yapımına öncelik verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu’nun himayelerinde; Sofular Mevkii’nde başlanan kavşak çalışması 100 gün gibi çok kısa bir sürede tamamlandı ve 7 milyon liraya mal oldu. İstanbul-Şile Şile-İstanbul gidiş geliş yol güzergâhı olarak toplamda 650 Metre yol üzerinde yapılan kavşak çalışması, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından üstlenilerek, bugünkü mevcut güvenli haline getirildi.

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ÜLKEMİZE HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ

Açılış sonrası Sofular Mahallesi köy kahvesinde, mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek sohbet eden Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı burada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir telefon konuşması gerçekleştirdi. Bakan Adil Karaismailoğlu görüşmede şöyle konuştu: “Şile’deki kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Açılan kavşak hayırlı, uğurlu olsun. Güle güle kullanın. Sizler çok daha iyilerine lâyıksınız. Bu yatırımı sonlandırdık. İnşâllah Başkanımız İlhan Ocaklı ile birlikte daha yapacak çok işlerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz.”

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