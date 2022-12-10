Gündem Şile Sofular Kavşağı ile ulaşım derdi son buldu
İSTANBUL

Şile Sofular Kavşağı ile ulaşım derdi son buldu

Sofular Kavşağı Projesi törenle hizmete açıldı. Başkan İlhan Ocaklı, “Yaklaşık 100 gün ve 7 milyon lira maliyet ile bu yatırımı tamamlamış bulunuyoruz. Uzun yıllardır ulaşımda sıkıntı çektiğimiz bu noktada sorun da sona ermiş oldu” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Şile Sofular Kavşağı ile ulaşım derdi son buldu
Şile kavşağı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayelerinde; Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve Şile Belediyesi’nin girişimleri ile tamamlanarak hizmete sokulan Sofular Kavşağı Projesi törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak ile Şile Belediye Başkan Yardımcıları, Şile Belediye Meclis Üyeleri, bölge mahalleleri muhtarları, kamu ve kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, STK temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende Şile Sofular Kavşağı, protokol konuşmalarının ardından dûalar eşliğinde açılış kurdelesinin kesilmesi ile vatandaşların hizmetine açıldı.

ŞİLEMİZE HAYIRLI OLSUN

Sofular Mahalle Muhtarı Bilal Aydın Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak’ın yaptığı açılış konuşmalarından ardından söz alan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı “İlçe başkanlığımdan beri hep talep edilen ancak bugüne nasip olan, böylesine hayırlı ve güzel ve bereketli bir hizmetin açılışını yapmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Uzun yıllardır ulaşım noktasında sıkıntı çektiğimiz bu noktada sorun da sona erdi. Ulaştırma Bakanımız Şile’ye geldiğine bu talebimizi ilettik ve bizleri kırmadı ve Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak Bey’in özel gayretleri ile yaklaşık 100 günde, 650 metre uzunluğunda, 4 bin ton asfalt atılması ile ve yaklaşık 7 milyon maliyet ile bu yatırımı tamamlamış bulunuyoruz. Emeği geçen herkese burada teşekkür ederim. Hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun!” diye konuştu.

BAŞKAN OCAKLI’DAN MÜJDELİ HABERLER

Şile’nin beklediği hizmetler ile ilgili müjdeli haberler de veren Başkan İlhan Ocaklı “İstanbul’dan Şile’ye, Şile’den Ağva’ya ve Şile’den de İstanbul’a olmak üzere bu güzergâh üzerindeki yolların tamamlanması ve aynı zamanda yılın ilk çeyreğinde Ağva’daki yeni otobanın da açılması gibi bir hedefimiz var. Bu proje de büyük hızla devam ediyor. Bölgemize yapılmakta olan bu büyük yatırımlar için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, hükümetimize, bakanlarımıza, Karayolları Genel Müdürümüze ve 1. Bölge Müdürümüze çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

100 GÜNDE TAMAMLANDI

Şile Otoyolu’nda yapılan yol çalışması sonrasında Sofular sapağında ulaşımda ortaya çıkan bazı aksaklıklar yayalar ve sürücüler için engel oluşturmaktaydı. Konu ile ilgili olarak bölge muhtarları ve vatandaşların talepleri doğrultusunda Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’nın, Ulaştırma Bakanlığı ile yaptığı yoğun görüşmeler sonucunda Sofular Kavşağının yapımına öncelik verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu’nun himayelerinde; Sofular Mevkii’nde başlanan kavşak çalışması 100 gün gibi çok kısa bir sürede tamamlandı ve 7 milyon liraya mal oldu. İstanbul-Şile Şile-İstanbul gidiş geliş yol güzergâhı olarak toplamda 650 Metre yol üzerinde yapılan kavşak çalışması, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından üstlenilerek, bugünkü mevcut güvenli haline getirildi.

ÜLKEMİZE HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ

  • Açılış sonrası Sofular Mahallesi köy kahvesinde, mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek sohbet eden Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı burada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir telefon konuşması gerçekleştirdi. Bakan Adil Karaismailoğlu görüşmede şöyle konuştu: “Şile’deki kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Açılan kavşak hayırlı, uğurlu olsun. Güle güle kullanın. Sizler çok daha iyilerine lâyıksınız. Bu yatırımı sonlandırdık. İnşâllah Başkanımız İlhan Ocaklı ile birlikte daha yapacak çok işlerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz.”

Belediyeler gelip başvursun: İstanbul'da iki bölge belirlendi
GÜNDEM
Belediyeler gelip başvursun: İstanbul'da iki bölge belirlendi

Şile Bezi yeniden dünya markası oluyor
GÜNDEM
Şile Bezi yeniden dünya markası oluyor
Referanduma gitmeden çözelim

Referanduma gitmeden çözelim

​Başörtüsü teklifi 336 imzayla mecliste.
Biden silah tüccarını verip LGBTliyi aldı

Biden silah tüccarını verip LGBT'liyi aldı

​Tutuklu askeri kurtarmadılar
Twitterın kirli sırları

Twitter'ın kirli sırları

Siyasi ajanda ile içerikleri yönettiler.
Kimse bize hesap soramaz

Kimse bize hesap soramaz

Putin ve Zelenski ile görüşeceğim.
Dosya yeniden açıldı

Dosya yeniden açıldı

HSK'dan savcı hakkında inceleme.
Turizmde kış bereketi

Turizmde kış bereketi

​2022 hedefi 46 milyar dolar.
Zulme boyun eğmeyiz

Zulme boyun eğmeyiz

Fuat Oktay Batı Trakya Türklerini kabul etti.
Unutulmayacak maçta <br>kazanan Arjantin

Unutulmayacak maçta
kazanan Arjantin

Arjantin, seri penaltı atışları sonunda yarı finale yükseldi.

Hırvatlar favoriyi eledi

Hırvatlar favoriyi eledi

Hırvatistan, Brezilya'yı mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

​Lionel Messi'den geceye damga vuran sözler.

​Brezilya Milli Takımı'nda ayrılık resmileşti.

Süper Lig'de<br>fikstür açıklandı

Süper Lig'de
fikstür açıklandı

​Süper Lig'de 4 haftalık program belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.