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İSTANBUL

Şile'de bir kişi boğuldu iki kişi kayıp: Denize girmek yasaklandı

İstanbul’un Karadeniz kıyısı ilçelerinden Şile'de, şiddetli rüzgar ve dalgadan dolayı denize giren bir kişi boğuldu, 2 kişi kayboldu. Ekipler tarafından kaybolan kişileri arama çalışmaları sürerken, denize girmek yasaklandı.

Haber Merkezi DHA
Şilede bir kişi boğuldu iki kişi kayıp: Denize girmek yasaklandı
Kaybolan kişileri arama çalışmaları sürüyor.

Şile Ayazma Plajı'nda 07.30 sıralarında denize giren 3 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Olay yerine arama kurtarma timi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cankurtaran ekipleri yoğun dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı.

Plajın etrafına şerit çekilerek vatandaşlar deniz kenarından uzaklaştırıldı. Kaybolan 3 kişiden 1'inin cesedine ulaşılırken, Suriyeli olduğu öğrenilen kişi hastanenin morguna kaldırıldı. Diğer 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Valilik denize girmeyi yasakladı

Öte yandan Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı. Şile sahilinde rüzgarın etkisiyle oluşan yoğun dalgalar nedeniyle denize girilen noktalardaki güvenlik tedbirleri artırıldı.

Bu acıya yürek dayanmaz: Oğlunun boğulduğu yere her gün gidip gözyaşı döküyor
FOTOĞRAF 7
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Manavgat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Mustafa Boz, 15 Mayıs Cuma günü koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kendilerine verilen 4 saatlik iznin bitimine 5 dakika kala, Çevreyolu köprüsü altında arkadaşlarıyla birlikte Manavgat Irmağı'na girerek serinlemek istedi. Teknelerin yolcu aldığı iskeleden ırmağa atlayan Mustafa Boz, suda çırpınmaya başladı. Boz, arkadaşlarının çabasına rağmen ırmakta kayboldu. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ve sahil güvenlik botu tarafından yapılan yüzey aramasından bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine çağrılan Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, Mustafa Boz'un cansız bedenini ırmağa girdiği yerin çok yakınında, dipte kolu ağaç köküne takılmış olarak buldu.
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Haberi alıp, olay yerine gelen baba Kerem Boz, sağlık ve güvenlik görevlilerini görünce, 'Mustafa’m' diyerek feryat etti. Beş yıldızlı bir otelde cankurtaran olarak çalışan acılı babayı arkadaşları ve görevliler güçlükle sakinleştirdi.
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Olayın ardından her gün aynı noktaya gelerek, Neden Mustafa'm, neden? diyerek gözyaşı döken Kerem Boz, oğlunun çok iyi ve okulda da başarılı bir öğrenci olduğunu söyledi. Kerem Boz, Manavgat Irmağı'nda özellikle iskelelerin olduğu yerlerde kapı olmadığını söyleyerek yetkililerin önlem alması gerektiğini belirtti.
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Kerem Boz, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine, oğlunu kaybettiği günden bu yana hayatının kötüleştiğini söyleyerek, Ben tam 20 günden bu yana her gün buralardayım. Halime bakın, halimi anlarsınız. Benim canım gitti, artık geri gelmeyecek. Başka Mustafaların canı yanmasın, başka anaların babaların canı yanmasın. Allah rızası için devlet büyüklerimizden rica ediyorum. Bu iskelelere kapı yaptırsınlar. Yukarı tabela koymuşlar ama okuma yazma bilmeyen biri gelse ne olacak? Kimse acı yaşamasın, kimse evladını kaybetmesin. Ben evladımı kaybettim, başka canlar yanmasın dedi.
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Manavgat'ta her sene birçok gencin ırmakta boğulduğunu vurgulayan Kerem Boz, onları ırmağa girmemeleri konusunda uyardı. Manavgat'ta 3-4 kilometre ileride denizin olduğunu söyleyen Boz, gençlere, Serinlemek istiyorsanız denize gidin. Irmağa girerek, annenize, babanıza böyle bir acı yaşatmayın. Nereye giderseniz onlara söyleyin diye seslendi.
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Bu acıya yürek dayanmaz: Oğlunun boğulduğu yere her gün gidip gözyaşı döküyor
Antalya'nın Manavgat ilçesinde mayıs ayında sokağa çıkma izninin bitmesine 5 dakika kala girdiği Manavgat Irmağı'nda boğulan 16 yaşındaki Mustafa Boz'un, 49 yaşındaki babası Kerem Boz, olaydan sonra her gün oğlunun cansız bedeninin çıkarıldığı yere gelerek gözyaşı döküyor. Irmakta bulunan iskelelere kapı yapılmasını isteyen Boz, "Benim canım yandı, başka anaların babaların canı yanmasın. Başka canlar yanmasın" dedi.


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