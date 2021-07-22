Şile'de bir kişi boğuldu iki kişi kayıp: Denize girmek yasaklandı

Kerem Boz, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine, oğlunu kaybettiği günden bu yana hayatının kötüleştiğini söyleyerek, Ben tam 20 günden bu yana her gün buralardayım. Halime bakın, halimi anlarsınız. Benim canım gitti, artık geri gelmeyecek. Başka Mustafaların canı yanmasın, başka anaların babaların canı yanmasın. Allah rızası için devlet büyüklerimizden rica ediyorum. Bu iskelelere kapı yaptırsınlar. Yukarı tabela koymuşlar ama okuma yazma bilmeyen biri gelse ne olacak? Kimse acı yaşamasın, kimse evladını kaybetmesin. Ben evladımı kaybettim, başka canlar yanmasın dedi.