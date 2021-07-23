Gündem Şilede cankurtaranlar A Haber ekibine saldırdı Yerlerde tekmelediler
İSTANBUL

Şile'de cankurtaranlar A Haber ekibine saldırdı: Yerlerde tekmelediler

Denizde kaybolan kişileri haber yapmak amacıyla Şile'ye giden A Haber ekipleri İBB'ye bağlı cankurtaranlar tarafından saldırıya uğrayarak darp edildi. Muhabir Çağdaş Şenlik, yaklaşık iki gündür Şile'de kaybolan kişilerin yayınlarını gerçekleştirdiklerini belirterek saldırı öncesinde yaşananları aktardı. Şenlik, "Bizim dışımızda pek çok ulusal medya bu noktadaydı. Biz gelir gelmez organize bir şekilde birbirleriyle konuştuklarına tanıklık ettik. Cankurtaranların şefi olduğunu düşündüğümüz bir kişi, 'Burada kimse A Haber'e röportaj vermeyecek. Bu namussuzlarla konuşanın ben burada hesabını keserim' dedi." şeklinde konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Şilede cankurtaranlar A Haber ekibine saldırdı: Yerlerde tekmelediler
A Haber çalışanları İBB'ye bağlı cankurtaranlar tarafından dakikalarca yerde tekmelendi.

İBB'ye bağlı cankurtaranlar, Şile'de denizde kaybolan kişileri haber yapmak için orada bulunan A Haber ekibine saldırdı. Yerlerde tekmelenen muhabir ve kameramanlar darp edildi.

Gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Mehmet Karataş, "Ekip arkadaşlarımız yayın yapmaya çalışırken cankurtaranların saldırısına uğradılar. Onlardan biri kameraman arkadaşımız Ayhan Arıtürk ve muhabir arkadaşım Çağdaş Şenlik" dedi.

Şile'de cankurtaranlar A Haber ekibine saldırdı: Burada kimse A Haber'e röportaj vermeyecek
OYNAT 00:38
Şile'de cankurtaranlar A Haber ekibine saldırdı: Burada kimse A Haber'e röportaj vermeyecek
İBB'ye bağlı cankurtaranlar, Şile'de denizde kaybolan kişileri haber yapmak için orada bulunan A Haber ekibine saldırdı. Yerlerde tekmelenen muhabir ve kameramanlar darp edildi.

Gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Mehmet Karataş, 'Ekip arkadaşlarımız yayın yapmaya çalışırken cankurtaranların saldırısına uğradılar. Onlardan biri kameraman arkadaşımız Ayhan Arıtürk ve muhabir arkadaşım Çağdaş Şenlik' dedi.

Olay anlarını anlatan Şenlik, 'Yaklaşık 2 gündür Şile Ayazma Plajı'nda kaybolan kişilerin yayınlarını gerçekleştiriyoruz. Bugün 11.02 sıralarında bu noktaya gelmiştik canlı yayın gerçekleştirmek için. Bizim dışımızda pek çok ulusal medya bu noktadaydı. Biz gelir gelmez organize bir şekilde birbirleriyle konuştuklarına tanıklık ettik. Cankurtaranların şefi olduğunu düşündüğümüz bir kişi, 'Burada kimse A Haber'e röportaj vermeyecek. Bu namussuzlarla konuşanın ben burada hesabını keserim' dedi.

O sırada bana saldıranlar Ayhan'ın yere düştüğünü görüp ona hücum etmeye başladılar. Dakikalarca yerde tekmelendi. Bir emekçi, dakikalarca 5-6 cankurtaran tarafından yerde tekmelendi. O an tek düşündüğüm çalışma arkadaşımın değil beraber yiyip, içip, gezip sabahlayıp haber nöbeti tuttuğum bir arkadaşımın yerde can çekiştiğini gördüm. O an ayırmaya çalıştık ayırdıkça boğazımdan sıktılar bana da tekme attılar.' dedi.






'BURADA KİMSE A HABER'E RÖPORTAJ VERMEYECEK!'

Olay anlarını anlatan Şenlik, "Yaklaşık 2 gündür Şile Ayazma Plajı'nda kaybolan kişilerin yayınlarını gerçekleştiriyoruz. Bugün 11.02 sıralarında bu noktaya gelmiştik canlı yayın gerçekleştirmek için. Bizim dışımızda pek çok ulusal medya bu noktadaydı. Biz gelir gelmez organize bir şekilde birbirleriyle konuştuklarına tanıklık ettik. Cankurtaranların şefi olduğunu düşündüğümüz bir kişi, 'Burada kimse A Haber'e röportaj vermeyecek. Bu namussuzlarla konuşanın ben burada hesabını keserim' dedi."

Şenlik sonrasında yaşananları şöyle dile getirdi:

"O sırada bana saldıranlar Ayhan'ın yere düştüğünü görüp ona hücum etmeye başladılar. Dakikalarca yerde tekmelendi. Bir emekçi, dakikalarca 5-6 cankurtaran tarafından yerde tekmelendi. O an tek düşündüğüm çalışma arkadaşımın değil beraber yiyip, içip, gezip sabahlayıp haber nöbeti tuttuğum bir arkadaşımın yerde can çekiştiğini gördüm. O an ayırmaya çalıştık ayırdıkça boğazımdan sıktılar bana da tekme attılar."

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