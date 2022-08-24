Silivri Kaymakamlığı'nda 2 polisi bıçakladı bacağından vuruldu

Görevi başındaki polislere bıçaklı saldırı düzenlendi. İstanbul Silivri’de bir saldırgan, kaymakamlık binası önünde görevli iki polisi yaraladı. Olay dün saat 11.15 sıralarında meydana geldi. Bıçakla kaymakamlığa girmek isteyen kişiye polis engel oldu. Zanlı ise yanında taşıdığı bıçakla polislere saldırdı. Polis memurlarından biri bacağından, öteki ise kulağından yaralandı. İki polisi yaralayan saldırgan, çevredeki başka bir polis tarafından silahla bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan polis memurları ile zanlı, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Saldırıyla ilgili inceleme başlatıldı.

BAYANCUK GRUBUNDAN

Yapılan araştırma neticesinde şüphelinin Abdülkerim Satuk Buğra Dağ (28) olduğu tespit edildi. Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dağ’ın kamuoyunda “Ebu Hanzala” olarak bilinen ve DEAŞ yöneticiliğinden cezaevinde olan Halis Bayancuk grubuna yakın olduğu bilgisini verdi:

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Saldırgan çevredeki bir nmağazadan bıçak alırken güvenlik kamerasınca görüntülendi.

“Bildiğimiz bir tip. Daha önce bizim timlerimizin tespit ettiği, akli dengesi yerinde olmayan, son zamanlarda Halis Bayancuk denilen bir gruba iltisak etmeye çalışan bir tip. Zannediyorum ondan etkilenerek bir şey yapmaya çalışmış. Arkadaşlar gereğini yerine getirdiler. İki polisimizin hafif yaraları var, durumları iyi.”

Süleyman Soylu

Beni yargılayıp Apo’yu mu salacaksınız

q-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti’nin Yüz Yüze 100 Gün programı kapsamında Silivri’de partililerle bir araya geldi. Muhalefet milletvekillerinin “Yargılanacaksın” sözüne cevap veren Soylu şöyle konuştu: “Niye yargılanacakmışız? Yargıladınız. Adnan Menderes’i siz astınız. Tamam kardeşim beni yargılayacaksın. Kimi serbest bırakacaksın? Apo’yu. Söylüyorsun. Kimi serbest bırakacaksın? Selo’yu. Beni yargılayacaksın, ne yapacaksın? S-400’ü iade edeceksin. İHA’ları SİHA’ları kullanmayacaksın. PKK’yı hem etrafımızdaki coğrafya, hem de Türkiye’ye hakim etmeye çalışacaksın. Bizi yargılamak isteyenler 21 yıldır Türkiye’yi iktidara taşıyan bu anlayışı yargılamak istiyor.”