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Silivri'de korkutan yangın: Gökyüzünü simsiyah dumanlar kapladı

Silivri'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

15:11 . 14/10/2023 Cumartesi
AA
Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.

Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.

Selimpaşa Mahallesi'nde bulunan bir fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevreden de görüldü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.


Mersin'de 18. katta yangın çıkan yangın söndürüldü
Mersin'de 18. katta yangın çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de 18 katlı bir binanın son katında bulunan dairede saunadan çıktığı iddia edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Merkez Yenişehir ilçesi 50'nci Yıl Mahallesi'nde bulunan Zigana Plus Sitesi'nde öğle saatlerinde 18 katlı binanın son katında yangın çıktı. Suriyeli Hüsam Sous'a ait dairede saunadan çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Yangın sırasında evde bulunan Suriyeli aile, binadan çıkarak canlarını kurtarırken, alevler binanın çatısına kadar yükseldi. Yangına ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, binadaki diğer dairede bulunan vatandaşları tedbir amaçlı tahliye ederken, site sakinleri de zarar görmesinden korktukları araçlarını dışarıya çıkardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin daireye hortum çekerek yaptığı müdahaleyle söndürüldü. Evde maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


#Silivri
#İstanbul
#Yangın
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